Nauka jazdy z rodzicem coraz bliżej, trwają prace nad projektem ustawy

Pod koniec zeszłego roku pojawił się pomysł aby nauka do prawa jazdy odbywała się z pomocą rodziców oraz opiekunów młodych kierowców. Wygląda na to, że nowe przepisy mogą pojawić się szybciej niż się spodziewaliśmy.

Nauka jazdy z rodzicem jest skuteczniejsza

Pod koniec grudnia po raz pierwszy wypłynął temat nauki jazdy samochodem z rodzicem lub opiekunem. Nie musieliśmy długo czekać, a zaczynają pojawiać się pierwsze konkrety. Dzisiejsza Rzeczpospolita donosi, że prace nad stosownym projektem ustawy już trwają i może on być gotowy nawet już w najbliższych miesiącach, a nie pod koniec roku jak informowaliśmy wcześniej. Szczegółów nadal brakuje, ale wygląda na to, że nauka jazdy samochodem przez bliską osobę będzie obwarowana kilkom warunkami. Między wierszami można wyczytać, że kierowca posiadający prawo jazdy będzie musiał najpierw przejść kurs jak poradzić sobie z młodym człowiekiem za kierownicą i odpowiednio się ubezpieczyć. Przyznam szczerze, że to spore ograniczenia, ale dopóki nie będzie gotowej konkretnej ustawy, to trudno to skomentować.

Faktem jest natomiast, że mając rodzica lub opiekuna za instruktora, młodzi ludzie będą mogli spędzić znacznie więcej godzin za kółkiem przed egzaminem niż w trakcie kursu na prawo jazdy. Nie bez przyczyny powstało przecież powiedzenie "praktyka czyni mistrza", a taką praktykę lepiej jest zdobywać w przyjaznych warunkach i niższym kosztem. Eksperci są zgodni, że to bardzo dobry pomysł i powinien poprawić nie tylko szansę na zdanie egzaminu w pierwszym terminie, ale również wpłynąć na mniejszą liczbę wypadków powodowanych przez młodych, niedoświadczonych kierowców.

W noweli zawarte zostaną również zmiany dotyczące części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy. Wszystko wskazuje na to, że pytania egzaminacyjne zostaną utajnione, aby kierowca znał i rozumiał przepisy o ruchu drogowym, a nie uczył się na pamięć konkretnych sytuacji, które pojawiają się w pytaniach egzaminacyjnych. Na szczegóły musimy jednak jeszcze trochę poczekać.