BMW iX M60: 619 KM, 0-100 w 3,8 s i maksymalnie 250 km/h

W pełni elektryczne BMW iX M60 imponuje osiągami! Ten SUV od 0 do 100 km/h przyspiesza w zaledwie 3,8 s, co jest efektem potężnej mocy: 455 kW (619 KM) generowanej przez dwa silniki elektryczne. W połączeniu z typową dla elektrycznych BMW charakterystyką napędu – piorunującą zrywnością – przekłada się na najsprawniejszego SUV-a w ofercie tej marki.

Z zewnątrz BMW iX M60 niespecjalnie wyróżnia się względem słabszych odmian – o oznaczeniach iX xDrive40 oraz iX xDrive50 (szersze ich omówienie) – ot trochę inna stylizacja np. zderzaków. We wnętrzu także nie znajdziemy zbyt wielu akcentów wyjątkowych tylko dla odmiany M60. BMW zdecydowało się więc na ukrycie tych piorunujących osiągów, co doceni wielu klientów.

Wiąże się z tym zresztą ciekawa historia: BMW iX M60 był wystawiony na widok publiczny w miejscu i dniu prezentacji „zwykłych” BMW iX. Każdy mógł zrobić jego zdjęcia :) Uznano jednak, że zmiany zewnętrzne są na tyle mało widoczne, że nikt nie pokusi się o zrobienie zdjęcia tego konkretnego samochodu, kiedy niedaleko stoi 20 innych, jemu podobnych :)

„Pod maską” BMW iX M60 to z grubsza model iX xDrive50, ale wzmocniony. Mamy do czynienia z tym samym zestawem akumulatorów – 111,5 kWh brutto (105,2 kWh netto) – które są źródłem energii dla dwóch silników elektrycznych. Te w iX M60 oferują: 360 kW (489 KM) (tylny) oraz 190 kW (258 KM) (przedni). Wyższa moc nie wynika jednak z zastosowania innego sprzętu, a z przeprogramowania systemu zarządzania energią (m.in. systemu chłodzenia). Nie jest bowiem tajemnicą, że głównym limiterem mocy samochodów elektrycznych jest akumulator, a nie same silniki. Pokazuje to też jak mocne i dopracowane silniki stosuje BMW w swoich samochodach elektrycznych.

Sumaryczna moc oferowana przez BMW iX M60 wynosi 455 kW (619 KM), zaś maksymalny moment obrotowy (podczas procedury „Launch Control”) 1100 Nm. Moc ta jest jednak oferowana przez około 10 sekund, po czym spada do 397 kW (540 KM), co też jest często widoczne w samochodach elektrycznych. Trzeba jednak mieć na względzie, że BMW iX M60 w te 10 sekund rozpędza się do ponad 160 km/h (od startu zatrzymanego). Maksymalnie, iX M60 jechać może maksymalnie 250 km/h, co stanowi największą przewagę nad iX xDrive50, który jest limitowany do 200 km/h. BMW iX M60 ma też wzmocniony układ hamulcowy i dostrojone – w stylu „M” – zawieszenie z automatycznym dopasowaniem prześwitu (zależnie od trybu jazdy i prędkości).

Pewne zmiany w kwestii zderzaków wpłynęły na symbolicznie gorszy współczynnik oporu powietrza (0,26 zamiast 0,25), a w połączeniu z bardziej sportowymi oponami (w opcji osadzonymi na felgach nawet 22-calowych) przełożyły się na nieco większe zużycie energii (24,7-21,7 kWh/100 km) i oczywiście mniejszy zasięg. Ten, dla modelu iX M60 określony jest na 566 km, który to parametr w modelu iX xDrive50 wskazuje 550-631 km (przy średnim zużyciu 23,0-19,8 kWh/100 km).

W pozostałych aspektach BMW iX M60 nie różni się od „zwykłych” iX – to równie nowoczesny i niezwykle zaawansowany i luksusowo wykończony samochód. Cennik iX M60 startuje od ~550 tys. zł. Dla porównania, iX xDrive50 kosztuje wyjściowo niemal równo 100 tys. mniej. Tradycyjnie jednak, w najwyższym modelu pewne elementy wyposażenia są już w standardzie lub są w wyższej wersji.