UKE ujawnia całą prawdę o automatach paczkowych w Polsce. Jest tylko jedno ale

Przy takim tytule, z nieukrywaną ciekawością zajrzałem do tej zapowiedzi, która jednak osłabła, gdy dotarłem do danych źródłowych z tego raportu, który opiera się na danych z końca… 2023 roku.

Aleksandra Bargiełowska-Antczak, Dyrektor, Departament Rynku Pocztowego UKE:

Czytając po drodze do tej wypowiedzi odnośniki do danych z 2023 roku, jeszcze po cichu liczyłem, że to błąd, że ktoś się pomylił, ale jednak nie.

Nie chcę być źle zrozumiany, bardzo cenie roczne raporty UKE, a zwłaszcza raport o stanie rynku telekomunikacyjnego,- to istna biblia dla rynku telko w Polsce, ale ten publikowany jest co roku do lipca, za rok ubiegły.

Rynek telekomunikacyjny jest równie dynamicznie zmieniającym się rynkiem, jak ten kurierski, a zwłaszcza jeśli chodzi o automaty paczkowe. Publikacja raportu w marcu 2025 roku, z danych na koniec 2023 roku, brzmi jak: Cała prawda o 5G w Polsce, według danych z końca 2023 roku, kiedy to 5G w paśmie C udostępnione zostało w Polsce w styczniu 2024 roku. Na ostatniej konferencji wynikowej Orange zdradził, iż dzięki temu przez cały 2024 roku pokrył zasięgiem „prawdziwego” 5G, 40% populacji kraju.

Jak zmienił się rynek automatów paczkowych w minionym roku? Pod koniec grudnia opublikowaliśmy wpis: Pierwsze miasto w Polsce robi porządek z automatami paczkowymi, w którym nakreśliłem Wam dynamikę wzrostu liczby automatów paczkowych w Polsce:

Nie ulega wątpliwości, że w Polsce występuje już zjawisko Paczkomatozy, a za granicą określają nasz kraj jako Lockerland. Trudno się temu dziwić, wystarczy spojrzeć na dane liczbowe. W 2019 roku w Polsce nie było jeszcze nawet 10 tys. automatów paczkowych, dwa lata później było ich już około 20 tys., rok temu prawie 40 tys., a w tym roku ich liczba przekroczyła 50 tys. maszyn!

UKE w swoim raporcie poda liczbę 38 381 automatów paczkowych z końca 2023 roku, a więc na dziś to już prawie 13 tys. automatów paczkowych więcej, to więcej niż było ich łącznie w Polsce w 2019 roku, a kto z Was wtedy pomyślał, że potrzebujemy ich jeszcze 40 tysięcy więcej?

Łukasz Łapiński z Pakomatik, wypowiedź dla Antyweb z końca 2021 roku:

Myślę, że to wynik uboczny wyścigu firm kurierskich i e-commerce o jak największą liczbę automatów i maksymalną ich utylizację. Dzisiaj wiele firm albo chwali się osiągniętymi liczbami albo zapowiada kolejne automaty. Słyszałem opinie zagranicznych ekspertów, że w Polsce jest miejsce na 50 tys. automatów.

Nie ulega wątpliwości, że w Polsce mamy już przesyt automatów paczkowych i mnóstwo kuriozalnych sytuacji, gdzie trzy automaty różnych firm kurierskich niemal stykają się ze sobą w jednej lokalizacji.

UKE w swoim raporcie za 2023 roku będzie przekonywał, że są jeszcze województwa, gdzie jest potencjał do stawiania nowych automatów. Z jednej strony na dziś potencjał ten może być już dużo mniejszy, a z drugiej w mojej ocenie bardziej racjonalny byłby wniosek, by z lokalizacji, gdzie jest za dużo automatów, przenieść je tam, gdzie jest ich za mało.

Z raportu UKE:

W przypadku gmin miejskich we wspomnianym województwie opolskim przypadało 0,85 automatu na 1 km kw., gdy w Mazowieckiem były to niemal 3 automaty (2,95) na kilometr kw.

Na koniec podam swój przypadek — mieszkam w niezbyt zaludnionej lokalizacji niskich zabudowań w dzielnicy Warszawa Włochy, głównie domy jednorodzinne i niskie budynki mieszkalne na kilkanaście mieszkań. Przy zwykłym wyjściu na spacer z psem, mijam 2 automaty paczkowe InPost, 2 automaty paczkowe Allegro, 2 automaty paczkowe Orlen, 2 automaty paczkowe DHL, 1 automat paczkowy DPD i 1 automat paczkowy Poczty Polskiej.

Oczywiście, jest zagorzałym fanem automatów paczkowych, ale też wzdrygam się na widok sugestii, że jest jeszcze potencjał na stawianie nowych automatów paczkowych, tylko dlatego, że gdzieś indziej jest ich już przesyt i nadmiarowa liczba.

Cieszą mnie za to zabiegi optymalizacyjne, które uwidoczniły się właśnie w 2024 roku (tego też zabraknie w raporcie UKE z danych na koniec 2023 roku), a które to mają na celu ujednolicenie sieci automatów paczkowych i ich współdzielenie tak jak współpraca Orlenu z Allegro czy ostatnio z GLS. To zawsze jakiś krok ku lepszemu w temacie, bo niestety odgórne projekty typu Otwarta Sieć Automatów Paczkowych nie wydają się być na dziś skazane na sukces — a szkoda.

Źródło: UKE.

