Pierwsze miasto w Polsce robi porządek z automatami paczkowymi

Spółka Wrocławskie Mieszkania (zarządza wszystkimi nieruchomościami należącymi do Gminy Wrocław), we współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Wydziałem Architektury i Zabytków UM, przygotowały wytyczne dla firm kurierskich, stawiających swoje automaty paczkowe w stolicy Dolnego Śląska.

Nie ulega wątpliwości, że w Polsce występuje już zjawisko Paczkomatozy, a za granicą określają nasz kraj jako Lockerland. Trudno się temu dziwić, wystarczy spojrzeć na dane liczbowe. W 2019 roku w Polsce nie było jeszcze nawet 10 tys. automatów paczkowych, dwa lata później było ich już około 20 tys., rok temu prawie 40 tys., a w tym roku ich liczba przekroczyła 50 tys. maszyn!

Łukasz Łapiński z Pakomatik, tak to określał jeszcze trzy lata temu w rozmowie z nami:

Myślę, że to wynik uboczny wyścigu firm kurierskich i e-commerce o jak największą liczbę automatów i maksymalną ich utylizację. Dzisiaj wiele firm albo chwali się osiągniętymi liczbami albo zapowiada kolejne automaty. Słyszałem opinie zagranicznych ekspertów, że w Polsce jest miejsce na 50 tys. automatów.

Tak więc dobiliśmy do muru, nie ma już gdzie stawiać nowych automatów paczkowych, tak by nie ingerowały w tkankę miejską i estetykę zabudowy. Stąd pomysł z Wrocławia z przygotowaniem wytycznych w tym zakresie o nazwie - "Wytyczne dla operatorów automatów przechowujących przesyłki na obszarze miasta Wrocławia".

Według nich, firmy kurierskie stawiające od teraz nowe automaty paczkowe na terenach należących do Gminy Wrocław (niestety, dokument ten jest jak razie bez wpływu na tereny prywatne), będą musiały uwzględnić przy tym wytyczne miasta. Między innymi będą mogły być lokalizowane w mało reprezentacyjnych miejscach, jak dobudówka lub wbudowane w niezabytkowe obiekty, a co najważniejsze (było już sporo skarg tego typu), mają stać tyłem do budynków, by nie świeciły w okna i w odpowiedniej odległości, by hałas związany z ich obsługą, nie utrudniał życia ich mieszkańcom.

