Pojedynek bliźniaczych flagowców: OnePlus 13 i Oppo Find X8 Pro. Który wybrać?

Jeśli myślisz o nowym smartfonie i w Twojej głowie zaświtała nazwa „OnePlus 13” lub „Oppo Find X8 Pro”, to trafiłeś(-aś) w dobre miejsce. Te dwa modele budzą spore emocje, bo chociaż oba wychodzą spod skrzydeł chińskiego giganta BBK Electronics, to każdy z nich ma nieco inny charakter. W niniejszym artykule zajrzymy pod obudowę „bliźniaków” z Dalekiego Wschodu i sprawdzimy, który z nich może bardziej przypaść Ci do gustu. A przy okazji rozwiejemy wątpliwości, czy OnePlus i Oppo to wciąż osobne marki, czy tylko różne logotypy tej samej firmy.

OnePlus 13 czy Oppo Find X8 Pro? Porównanie bliźniaczych telefonów z Chin

Zacznijmy od podstaw: OnePlus 13 to kolejny krok w ewolucji linii OnePlus, która zyskała rozgłos dzięki świetnej relacji ceny do jakości, choć w ostatnich latach odrobinę odbiegła od tej strategii. Z kolei Oppo Find X8 Pro to potężny zawodnik z serii Find, w której Chińczycy zazwyczaj nie idą na kompromisy i wrzucają do środka wszystko, co tylko się da – a przy okazji dorzucają elegancki design.

Oba smartfony na pierwszy rzut oka mogą wydawać się bliźniaczo podobne, co nie jest dziwne, bo przecież należą do tej samej korporacji. Jednak diabeł tkwi w szczegółach: i to właśnie na tych detalach skupimy się w poniższym porównaniu.

OnePlus 13 vs Oppo Find X8 Pro: Design i ergonomia

Choć design OnePlusa 13 i Oppo Find X8 Pro nawiązuje do poprzednich generacji, to oba telefony mają swój unikalny sznyt. Zarówno w OnePlusie, jak i Oppo, zastosowano zakrzywienie na pleckach. W praktyce oba telefony mają "feeling" premium.

W codziennej obsłudze różnice są raczej subtelne. Niektórzy mogą stwierdzić, że OnePlus leży w dłoni odrobinę pewniej, głównie przez to, że plecki wykończono materiałem posiadającym pewną fakturę. OnePlus 13 jest gładszy i może sprawiać wrażenie masywniejszego – choć to oczywiście kwestia gustu.

Ekran i jakość wyświetlanego obrazu

W przypadku ekranów trudno mieć do obu modeli większe zastrzeżenia. Mamy tu do czynienia z panelami AMOLED, o częstotliwości odświeżania do 120 Hz. OnePlus 13 ma ekran o przekątnej 6,82" i rozdzielczości 3168 x 1440, podczas gdy Oppo Find X8 Pro to 6,78" przekątnej wyświetlacza i rozdzielczość 2780 x 1264.

Wydajność i podzespoły

W obu wypadkach mamy do czynienia z topowymi procesorami. OnePlus to Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, a OPPO MediaTek Dimensity 9400 wspieranymi przez 16 GB pamięci RAM. Pod względem surowej mocy oba telefony to bez wątpienia bestie – odpalasz grę, aplikację do obróbki wideo czy kilka ciężkich programów jednocześnie i nic się nie krztusi.

Oprogramowanie i nakładki systemowe

Od lat kluczową różnicą między OnePlusem a Oppo było oprogramowanie. OnePlus stawiał na OxygenOS, ceniony za prostotę, szybkość i lekkie podobieństwo do czystego Androida. Oppo z kolei rozwija ColorOS – nieco bardziej rozbudowane, co nie wszystkim przypada do gustu.

Obecnie obie nakładki – OxygenOS i ColorOS – dość mocno się zbliżyły, zarówno wizualnie, jak i funkcjonalnie. Różnice wciąż jednak istnieją. W OnePlusie menu ustawień jest trochę bardziej przejrzyste, a same opcje konfiguracyjne nie przytłaczają. ColorOS bywał przeładowany dodatkowymi funkcjami i propozycjami usług. Dobra wiadomość jest taka, że globalne wydania Oppo stają się coraz mniej agresywne w promowaniu „dodatków”, więc jeśli nie jesteś fanem wbudowanego menedżera telefonu czy masy wtyczek, powinieneś dać radę zapanować nad systemem bez większych nerwów.

Aparaty – Legenda Hasselblad nadal żywa

OnePlus 13 znów posiłkuje się współpracą z legendarną marką Hasselblad, która ma pomóc w lepszym odwzorowaniu kolorów i balansie bieli. W praktyce, jeśli weźmiesz oba modele i porównasz fotki robione tylnym aparatem (4 obiektywy w OPPO i 3 obiektywy w OnePlus), zobaczysz, że ten drugi odrobinę lepiej oddaje barwy – są bardziej stonowane, co bywa postrzegane jako „naturalne”. Oppo potrafi jednak czasem wyciągnąć więcej detali z cieni i nasyca kolory, dając fotkom nieco bardziej „socialmediowy” wygląd, co niektórzy uwielbiają. Ponownie – trzeba obejrzeć testy porównawcze na YouTube, żeby wiedzieć, co nam się bardziej podoba.

Warto też zwrócić uwagę na nagrywanie wideo. OPPO pozwala rejestrować obraz w jakości 4K, podczas gdy OnePlus wspiera już 8K.

Bateria i ładowanie

Nikt już nie ma wątpliwości, że chińscy producenci wygrywają w kategorii szybkiego ładowania. OnePlus 13 oferuje 100 W gdy ładujemy się z kabla i 50 W przy ładowaniu bezprzewodowym za pomocą ładowarki AIRVOOC. Jak to wygląda u Oppo Find X8 Pro? Nieco słabiej w przypadku ładowania kablem – 80 W. W przypadku ładowarki AIRVOOC mamy ten sam wynik.

Pojemność baterii w obu przypadkach wynosi prawie 6000 mAh, co spokojnie powinno starczyć na jeden dzień intensywnego użytkowania. W praktyce zasięg jest więc podobny, a największą różnicę może stanowić właśnie szybkość ładowania i ewentualnie optymalizacja systemu. Niektórzy twierdzą, że OxygenOS jest nieco bardziej energooszczędny, podczas gdy ColorOS rozkłada zużycie bardziej równomiernie, co w praktyce daje podobne czasy na ekranie.

OnePlus 13 vs. Oppo Find X8 Pro – cena

Zarówno OnePlus 13, jak i Oppo Find X8 Pro to urządzenia z wysokiej półki – trudno więc oczekiwać, że kupimy je za bezcen. OnePlus, mimo że kiedyś promował się hasłem „pogromca flagowców”, od dłuższego czasu nie jest już tak tani, jak pierwotne modele. Oppo Find X8 Pro z kolei raczej nigdy nie udawał, że jest „budżetowym flagowcem”.

W praktyce, za wersje z 512 GB wbudowanej pamięci będziemy musieli zapłacić:

OPPO Find X 8 Pro : ok. 5400 zł

: ok. 5400 zł OnePlus 13: ok. 4900 zł

Oppo Find X8 Pro, czy OnePlus 13 – który wybrać?

Tak naprawdę nie ma tu złego wyboru. Oba smartfony to czołówka ubiegłorocznych flagowców z Chin, które zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. Najlepiej będzie, jeśli sam(a) „pomacasz” je w sklepie, przeczytasz nasze recenzje albo obejrzysz testy wideo i ocenisz, który styl bardziej Ci odpowiada.