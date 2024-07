Automaty Orlen Paczka dostępne dla innych firm kurierskich

Pierwszy na pomysł otwartej sieci automatów paczkowych, wpadł twórca serwisu Fotka.pl - Rafał Agnieszczak, jeszcze w kwietniu tego roku. Z kolei twórcy firmy kurierskich Siódemka - Włodzimierz Stańczak i Krzysztof Pawłowski, swój pierwszy współdzielony Pakomat 7BOX udostępnili 7 lipca.

Maciej Chłodziński, Kierownik Działu Sieci Automatów Paczkowych w ORLEN:

Orlen z kolei to już inna skala, właśnie udostępnił skrytki w swoich automatach paczkowych, rozlokowanych na stacjach paliw ORLEN, osiedlach mieszkaniowych czy w punktach usługowych oraz handlowych, pierwszej firmie kurierskiej - General Logistics Systems Poland (GLS).

Tomek Zwiercan, Dyrektor zarządzający GLS w Polsce:

GLS jest znany z wysokiej jakości usług i to pozostaje naszym celem. Wysokiego poziomu obsługi klienci mogą się spodziewać niezależnie od tego, czy wybiorą dostawę do domu, czy do jednego z wielu punktów GLS lub maszyn paczkowych.