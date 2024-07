To miała być rewolucja w korespondencji z urzędami. Przyjdzie na nią jeszcze poczekać

e-Doręczenie to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru. Docelowo wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy i zawody zaufania publicznego będą miały obowiązek mieć adres do doręczeń elektronicznych i prowadzić korespondencję za pośrednictwem e-Doręczeń.

Problem w tym, że termin wdrożenia e-Doręczeń stale jest przenoszony. W grudniu ubiegłego roku Minister Cyfryzacji wydał komunikat, z którego wynikało, że ostateczną datą jest 1.10.2024 r. To od października organy administracji rządowej, jednostki budżetowe obsługujące te organy, inne organy władzy, ZUS, KRUS, czy NFZ miały korzystać z e-Doręczeń. Jednak i tej daty nie uda się dotrzymać. Minister Dariusz Standerski spotkał się z grupą roboczą ds. e-Doręczeń, która skupia przedstawicieli organizacji reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego przy Ministerstwie Cyfryzacji. Podczas spotkania ogłoszono, że to ostatnie opóźnienie, które jest konieczne, aby zakończyć proces legislacyjny zmieniający ustawę o doręczeniach elektronicznych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa, będą kontynuowane działania informacyjno-wdrożeniowe skierowane do podmiotów publicznych. Te działania obejmują wdrażanie systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) oraz wprowadzanie zmian w systemie e-Doręczeń, aby lepiej odpowiadał na potrzeby użytkowników. Minister zapowiedział również, że kierownictwo Ministerstwa planuje spotkania w różnych województwach, gdzie będą zachęcać jednostki samorządu terytorialnego do wdrażania e-Doręczeń oraz zbierać opinie na temat nowego systemu.

Dzisiaj Ministerstwo Cyfryzacji zaktualizuje komunikat z 21 grudnia 2023 r., określający termin wdrożenia technicznych rozwiązań niezbędnych do doręczania korespondencji za pomocą publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub hybrydowego oraz udostępnienia punktu dostępu do tych usług w ruchu transgranicznym, wskazując nową datę. Z komunikatów przekazywanych przez Ministerstwo wynika, że termin wdrożenia obowiązku stosowania e-Doręczeń zostanie przesunięty na 1 stycznia 2025 r. Pozwoli to na przeprowadzenie nowelizacji ustawy o doręczeniach oraz innych ustaw, wprowadzając okres przejściowy w stosowaniu e-Doręczeń.