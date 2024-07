Techland wywraca życie pracowników do góry nogami. Szykuje się fala wypowiedzeń?

Źle się dzieje w Techlandzie. Zaledwie w ubiegłym tygodniu informowaliśmy o kiepskich wynikach finansowych polskiego developera, a teraz dowiadujemy się, że firma postawiła pracowników w bardzo niewygodnej sytuacji. Nie dość, że wszyscy muszą wrócić do biur, to jeszcze zostali o tym poinformowani z wyprzedzeniem mniejszym niż 24 godziny.

Koniec z pracą zdalną w Techlandzie. Kto pokryje koszta podróży pracowników zza granicy?

Jak donosi CD-Action, Techland miał nieoczekiwanie zrezygnować z pracy zdalnej, co mocno wzburzyło nastroje w ekipie i nie ma co się dziwić – ponad połowa z 500 zatrudnionych pracowników działa zdalnie, a samo biuro zlokalizowane w Warszawie może pomieścić zaledwie… 100 osób. Techland na te zmiany wydaje się zupełnie nieprzygotowany i mówi się o prędkim wyburzaniu ścianek działowych, by pomieścić zmuszoną do powrotu kadrę.

Źródło: Depositphotos

CD-Action informuje także, że pracownicy mogą początkowo nie mieć szczególnie komfortowych warunków sanitarnych – nie tylko bowiem brakuje miejsca, ale jest też za mało toalet. Problemy pojawiały się już przy obecności 70 osób w biurze, więc napływ setek innych pracowników może spowodować niemały chaos.

Sytuacja dotyczy nie tylko pracowników z Polski, ale także tych, który pracują zdalnie za granicą. Będą musieli przyjeżdżać do biur na 8 dni roboczych w ciągu miesiąca i nie ma na ten moment pewności, że Techland pokryje koszta podróży.