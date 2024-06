Pakomaty - nowa, poważna konkurencja Paczkomatów

Jak donosi Puls Biznesu, będziemy mieli nowego gracza, który to będzie chciał stawić czoło dominacji InPostu na rynku automatów paczkowych. W tekście tym, dość swobodnie używana jest nazwa pakomaty, więc pamiętając wyczulenie InPostu i ich prawników na swoje znaki towarowe, tego akurat nie zastrzegł.

W odróżnieniu od sieci Paczkomatów InPostu, nowa sieć Pakomatów 7BOX będzie otwarta dla wszystkich uczestników rynku - będą mogły z niej korzystać wszystkie firmy kurierskie, sieci handlowe, sklepy stacjonarne, no i osoby prywatne.

Włodzimierz Stańczak dla Pulsu Biznesu:

7box.eu to nowoczesna sieć pakomatów otwarta dla wszystkich operatorów kurierskich i wszystkich uczestników rynku, zarówno nadawców, jak też odbiorców wszelakich towarów.

Co jeszcze ma wyróżniać nową sieć automatów paczkowych to fakt, że odbiorcy towarów dostarczanych do Pakomatów nie będą ponosili dodatkowych opłat, cały koszt korzystania z tworzonej infrastruktury automatów, spadnie na firmy kurierskie lub samych dostawców tych towarów. Dodatkowo, Pakomaty 7BOX mają być wyposażone w systemy identyfikacji tożsamości i wieku odbierających, co otwiera zupełnie nowe możliwości takiej sieci automatów.

Jak pamiętamy, to nie pierwszy pomysł na otwartą sieć automatów paczkowych, o pierwszym z nich pisaliśmy Wam w podlinkowanym wpisie, w przypadku Pakomatów 7BOX mowa jednak o niezwykle doświadczonych na tym rynku osobach. Włodzimierz Stańczak i Krzysztof Pawłowski,- współzałożyciele nowej sieci Pakomatów, przez wiele lat rozwijali firmę kurierską Siódemka i stworzyli świetnie funkcjonujący w całym kraju biznes, z oddziałami w niemal każdym dużym mieście kraju - no i na koniec dobrze go sprzedali firmie DPD w 2014 roku.

Osobiście będę kibicował temu projektowi,- nie tylko z sentymentu, przez 7 lat pracowałem w Siódemce (2004 - 2011), ale zwłaszcza dlatego, iż konkurencja zawsze dobrze wpływa na rynek i na głównych zainteresowanych, a więc nas odbiorców.

Źródło: Puls Biznesu.

