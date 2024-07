Koniec szybkiego nabijania Żappsów. Wielkie zmiany w aplikacji

Żappsy to waluta dla wielu cenniejsza niż złoto. Od czasu debiutu Żappsów żartów na temat wagi punktów pojawiło się bez liku. I z jednej strony wielu z nas traktuje je z przymrużeniem oka, z drugiej — ich nabijanie najzwyczajniej w świecie się opłaca. Bo bez karty zakupy w popularnej sieci sklepów potrafią być znacznie droższe, a gdy już ją okazujemy — mimowolnie na nasze konta wpadają kolejne punkty.

A kiedy już mimowolnie nieco tych punktów zebraliśmy okazało się, że wiążą się z nimi fajne benefity. I wielu bywalców sklepów Żabka zaczęło podrzucać swoje karty innym użytkownikom. Kod kreskowy związany z nasz kartą i naszym kontem pozostawał bez zmian, więc działało to śpiewająco. W ten sposób rodzina i znajomi w mig mogli pomóc w zasileniu naszego konta kolejnymi punktami. Już niebawem jednak to się zmieni, jako że Żabka rezygnuje z kodów kreskowych na rzecz generowanych każdorazowo kodów QR.

Rodzina i przyjaciele już nie nabiją Ci Żappsów. Sieć sklepów porzuca kody kreskowe

Informacjami na temat zmian podzieliła się redakcja RP. Podobno od dziś firma rozpoczyna wdrażanie zmian dla wszystkich użytkowników i ostatecznie żegna kody kreskowe. Zastąpią je nowe kody QR, które każdorazowo będą unikalne - przez co nie da się już znajomym zrobić zrzutu ekranu, by ci zawsze przy swoich zakupach zasilali także nasze konto.

Zastąpienie dotychczasowego kodu kreskowego dynamicznym kodem QR związane jest z rozwojem technologicznym aplikacji i oznacza przede wszystkim większą wygodę jej użytkowników oraz ujednolicenie metody weryfikacji we wszystkich naszych sklepach. Pozwoli on nie tylko, jak dotąd, zbierać żappsy czy realizować kupony w tradycyjnych Żabkach, ale także będzie można wejść za jego pomocą do autonomicznych sklepów Nano. Kod QR będzie możliwy do zeskanowania nawet w momencie braku dostępu do internetu u użytkownika aplikacji Żappka — stwierdza Biuro Prasowe sieci Żabka.

To zmiana, która bez wątpienia rozzłości i zasmuci wielu użytkowników. Właściciele sieci doskonale wiedzą jak sprytni użytkownicy sobie radzili, a chcąc zbierać jak najwięcej danych na temat zwyczajów zakupowych klientów - znaleźli właśnie na to sposób. Bo nie mam najmniejszych wątpliwości, że ten okaże się skuteczny - i pchnie wielu klientów do zainstalowania aplikacji i stworzenia konta w Żappce.