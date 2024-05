Assassin's Creed Red miał być odpowiedzią na prośby graczy czekających na Asasyna w Japonii. Na kilka miesięcy przed premierą, Ubisoft zmienia tytuł i zaczyna kampanię marketingową! Co wiemy o nowej grze?

O tym, że Ubisoft pracuje nad wieloma projektami ze świata Assassin's Creed wiemy od dawna. Zeszłoroczna premiera Assassin's Creed Mirage zaskoczyła wszystkich – powrót do korzeni, rezygnacja z rozbudowanych elementów RPG i duży nacisk na skradanie i klasyczny, znany z głównie z pierwszych odsłon serii, parkour po starożytnych budowlach. Już za kilka tygodni w Mirage będą mogli zagrać posiadacze smartfonów i tabletów. Gra zadebiutuje na iPhonie i iPadzie 6 czerwca, jednak do rozgrywki wymagać będzie najnowszych modeli – 15 Pro lub Pro Max. W Mirage będzie również można zagrać na iPadzie (nowszych modelach Pro lub Air). Ci, którzy czekają na nowe przygody asasynów nie będą musieli długo czekać, gdyż jeszcze w tym roku na konsolach i PC zadebiutuje zupełnie nowa przygoda, która jeszcze wczoraj znana była jako Assassin's Creed Red. Dziś to już Assassin's Creed Shadows, a Ubisoft zdradza pierwsze szczegóły na temat najnowszej odsłony serii.

Assassin's Creed Shadows jeszcze w tym roku. Co wiemy o grze?

Na temat samej gry wciąż nie wiemy zbyt wiele. Dotychczasowa komunikacja ze strony Ubisoft jest bardzo szczątkowa. Wiemy, że tym razem śledzić będziemy losy asasynów żyjących w czasach feudalnej Japonii. Gracz będzie miał do wyboru dwie postacie – Naoe, zabójczynię, oraz Yasuke, który ma być pierwszym w Japonii czarnoskórym samurajem. Bohaterowie mają oferować różne style rozgrywki, ale niewykluczone, że będą opowiadali tę samą historię.

Już jutro, 15 maja zadebiutuje nowy kinowy zwiastun, który jeszcze bardziej podgrzeje atmosferę związaną z premierą nowej gry. Możemy się spodziewać, że studio zdradzi też pierwsze informacje na temat samej gry, bohaterów i elementów rozgrywki. Dokładniejsze szczegóły poznamy prawdopodobnie dopiero w czerwcu, w ramach prezentacji Ubisoft Forward, która zaplanowana jest na 10 czerwca. Czy Asasyn w Japonii spełni wszystkie wymagania fanów, którzy od lat czekali na tę właśnie grę? Przekonamy się już niedługo. Premiera Assassin's Creed Shadows ma odbyć się 15 listopada tego roku. Co ciekawe, wiele wskazuje na to, że Ubisoft przy okazji tej produkcji zdecydował się porzucić poprzednią generację. Shadows będzie dostępny wyłącznie na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz komputerach PC.