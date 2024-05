Afera z cenami na Steam — pora, żeby Valve zainteresowało się aktualnymi kursami walut

Hades II kilka dni temu niespodziewanie zadebiutował na komputerach osobistych z systemem Windows we wczesnym dostępie. Pierwsza część tego fantastycznego roguelike’a przyjęła się na tyle dobrze, że gracze jawnie nie mogli doczekać się kontynuacji — i zainteresowanie „dwójką” momentalnie stało się ogromne. To oczywiście wielki (i przy okazji w pełni zasłużony) sukces Supergiant, jednak wywołało to spore poruszenie w polskiej sieci. Dlaczego?

Jak w tekście Polscy gracze przepłacają na Steam. Musimy coś z tym zrobić! tłumaczył Tomasz Szwast, na platformie Valve nie obowiązuje kurs rynkowy, a narzucony odgórnie przez Steam. Co gorsza, kursy nie są aktualizowane na bieżąco. Ostatnia taka aktualizacja miała miejsce dwa lata temu — a kurs złotówki został wówczas ustalony na poziomie 4,49 złotych za 0,99 dolara amerykańskiego. Chociaż Valve w swoim regulaminie ma zapisane, że będzie regularnie przyglądać się kursom walut i na bieżąco je zmieniać, to niestety mija się to z prawdą. Efektem tego była niekorzystna, zwyczajnie zawyżona cena Hadesa 2 na Steamie.

Płacimy więcej przez zaniedbanie Valve

Hades II, kosztujący 29,99 dolarów amerykańskich, w Polsce właśnie z powodu nieaktualnego kursu kosztował 138,99 złotych. Całe szczęście afera była na tyle duża, że cena „dwójki” na Steamie została zmieniona na 117 zł — i wszyscy gracze, którzy kupili ją za niemal 140 zł, otrzymali zwrot od Valve (co jednak istotne, to zwrot jest na konto Steam, do wykorzystania wyłącznie na platformie Valve). Co jednak najciekawsze, to fakt, że cała afera obejmuje głównie Steama — i kiedy u Valve cena Hadesa II spadła na wspomniane 117 zł, to na Epicu dalej gra jest dostępna za kwotę 138,99 zł.

Cena Hades II na Steam (13.05.2024)

Co ciekawe, jak dziś donosił Piotr Kurek, sprawa odbiła się takim echem, że do akcji dziś wkroczył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który informuje o uruchomieniu postępowania wyjaśniającego w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję, na których mogą tracić twórcy gier, dostawcy platform i gracze. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w tekście Gry w Polsce stanieją? PlayStation i Steam na celowniku UOKiK.

Cena Hades II na Epic Games (13.05.2024)

Cena Hadesa II została obniżona — ale to nie znaczy, że wygraliśmy

Jedna jaskółka wiosny nie czyni. To, że Supergiant postanowiło obniżyć cenę Hadesa II, świetnie świadczy o deweloperze i dobrze, że polscy gracze zyskali trochę sprawiedliwości — a poza tym to kolejny triumf graczy, który pokazuje, że nie zawsze najlepiej jest trzymać język za zębami. Czasem bunt okazuje się słuszną drogą. Jest to jednak nadal dalekie od „sukcesu” — a to dlatego, że obniżenie cen spotkało niemal wyłącznie drugiego Hadesa; poza roguelikiem, spadły ceny jeszcze kilku gier indie, takich jak Felvidek, Door Kickers 2 czy Hellish Quart.

Fajnie, że coś się w tym temacie dzieje, lecz to nadal za mało. Sprawa powinna dotrzeć do samego Valve, które powinno wreszcie zmienić kurs walut — bo w tej chwili Polska jest zaraz za Szwajcarią w najgorszej sytuacji, jeśli chodzi o to, jak wyceniane są gry. To jest zwyczajnie niesprawiedliwe i krzywdzące; co więcej, to właśnie przez takie sytuacje sporo graczy decyduje się sięgać po rozwiązania w stylu VPN-a i kupowania gier na koncie z Argentyny czy Turcji. I chociaż raczej się takich taktyk nie pochwala, to w tym przypadku naprawdę trudno się dziwić. Niewykluczone, że interwencja UOKiK w tej sprawie pomoże nam osiągnąć upragniony cel.

