Konsolowy hit trafia na smartfony i tablety. Znamy datę premiery!

Zapowiedź Assassin's Creed Mirage na smartfony i tablety Apple była... ogromnym zaskoczeniem. Apple podczas uroczystej premiery iPhone'ów jasno pokazało, że szeroko pojęty gaming zaczyna mieć dla nich większe znaczenie. Efektem tego była premiera konsolowych gier na urządzeniach mobilnych z ich autorskimi układami — w tym Resident Evil: Village czy Death Stranding.

Jednak na zapowiedzianego wówczas Assassin's Creed Mirage przyszło nam poczekać znacznie dłużej. Teraz nareszcie padła konkretna data premiery hitu Ubisoftu.

Assassin's Creed Mirage na iPhone'a i iPada zawita już w czerwcu!

Po tych wszystkich miesiącach trzymania nas w niepewności nareszcie doczekaliśmy się konkretów i wiemy już, że Assassin's Creed Mirage zawita na iPhone'y i iPady 10 czerwca. A przynajmniej tak wynika z oficjalnej daty premiery startu produktu podanej w App Store. Grę pobrać i przetestować będziemy mogli za darmo, a jej pełną wersję wykupić będzie można w ramach transakcji wewnątrz aplikacji.

Do uruchomienia niezbędny będzie najnowszy iPhone z czipem A17 Pro i systemem iOS 17.0 — czyli co najmniej iPhone 15 Pro. Jeżeli zaś chodzi o graczy którzy planują wyruszyć ku przygodzie na iPadach, tam sprawdzą się nieco starsze sprzęty — minimalne wymagania (poza iPadOS 17.0) to układ M1.