Dziennikarz Bloomberga po raz kolejny postanowił zdradzić parę szczegółów, tym razem na temat Apple Watch Series 8. Mężczyzna uważa, że 2022 będzie najlepszym rokiem dla Apple Watch od ich pierwszego wydania - i jednym z powodów jest fakt, że Gurman spodziewa się w tym roku nie jednego, a aż trzech modeli zegarka.

Trzy modele Apple Watch w 2022?

Gurman w wywiadzie dla Power On powiedział, że w tym roku możemy spodziewać się aż trzech modeli smartwatchy od Apple. Mowa o standardowym Apple Watch Series 8, nowym Apple Watch SE oraz specjalnego wydania zegarka, który skupi się na sportach ekstremalnych. Chociaż Gurman nie zdradza na temat ostatniej pozycji większej ilości szczegółów, to należy przyznać, że brzmi to co najmniej intrygująco.

Funkcja mierzenia cukru jeszcze nie w tym roku

Dziennikarz Bloomberga potwierdził, że tegoroczne modele zegarka nie otrzymają wielu nowych sensorów zdrowotnych - w tym jednego z najbardziej wyczekiwanych, czyli odpowiedzialnego za mierzenie poziomu cukru we krwi. Na ten moment diabetycy zmuszeni są mierzyć cukier inwazyjnie, nakłuwając sobie palec i poddając próbkę krwi badaniu na specjalnym pasku testowym w glukometrze. Są również rozwiązania z sensorem, które pozwalają na stałe mierzenie poziomu glukozy, lecz nadal jest to forma inwazyjna - zamiast nakłuwać się kilka razy w ciągu dnia, igłę mamy w ciele przez cały czas. Problem dokładniej opisałem w felietonie, który możecie znaleźć pod tym linkiem.

Apple, podobnie jak inni giganci technologiczni, stale pracują nad czujnikami, które pozwolą na mierzenie cukru poprzez promieniowanie podczerwone. Rozwiąże to mnóstwo problemów - jakikolwiek kontakt z igłą nie będzie już potrzebny, oraz pozwoli to ograniczyć koszty w postaci pasków testowych (zakładając oczywiście, że pomiary będą dokładne). Na ten moment jedynym dostępnym glukometrem, oferującym nieinwazyjny sposób mierzenia cukru, jest urządzenie polskiej firmy GlucoActive. Na to udogodnienie w zegarkach będziemy musieli jednak poczekać jeszcze co najmniej rok.

Temperatura ciała i ulepszenie dotychczasowych sensorów

Gurman twierdzi, że jedyną nowością w tegorocznym modelu Apple Watch ma być możliwość mierzenia temperatury ciała, co z pewnością jest dobrą informacją. Poza tym firma z Cupertino ma znacznie ulepszyć dotychczasowe sensory odpowiedzialne za śledzenie aktywności, a także zwiększyć wydajność swoich zegarków. Tegoroczne smartwatche mają również zawierać nowe chipy.

2022 to ostatni rok dla Apple Watch Series 3

Dziennikarz Bloomberga poinformował także, że Apple pożegna w tym roku Series 3. Model wydany w 2017 roku był budżetową opcją, jednak przyszedł czas oficjalnie pożegnać się ze starą, kanciastą kopertą. Wychodzi więc na to, że najlepszą tańszą opcją będzie Apple Watch SE.

WWDC po raz kolejny odbędzie się online

Gurman uważa, że WWDC trzeci rok z rzędu odbędzie się w formie zdalnej. Zdania na ten temat były dotychczas mocno podzielone - z jednej strony Apple zdjęło obowiązek noszenia maseczek w swoich lokalach w większości stanów w USA, z drugiej strony pracownicy nie wrócili do pracy w biurach. Jak się okazuje, najprawdopodobniej post-pandemiczna rzeczywistość pozostanie nadal taka sama.

Dziennikarz Bloomberga wspomniał również o nadchodzącym iPhone SE. Model telefonu wraz z nowym iPadem Air ma zostać oficjalnie pokazanym już 8 marca, o czym informowaliśmy w tym artykule. Telefon po raz kolejny ma być kompromisem między starym designem (wliczając w to Touch ID) i względnie nowymi podzespołami. Gurman uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zaoferowanie smartfona za 199 USD - taki ruch miałby pozwolić na znaczne podbicie rynku i rozbicie androidowej konkurencji. Niemniej jednak, taka cena może być ciężka do osiągnięcia przez obsługę 5G, co potwierdzają inne raporty, sugerujące cenę premierową w wysokości 299 USD.