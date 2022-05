To nie koniec kłopotów Apple w Europie. Firmę czekają dotkliwsze kary

Pod koniec marca informowaliśmy Was, że holenderski urząd Authority for Consumers & Markets (odpowiednik polskiego UOKiK) nałożył łącznie 50 mln euro kary na Apple - za brak reakcji lub opieszale wprowadzane zmiany związane z koniecznością dopuszczenia zewnętrznych metod płatności w aplikacjach randkowych pobieranych z App Store. Apple, nie przejmując się zbytnio tymi kwotami, starało się załagodzić sprawę wprowadzając nowe narzędzia i luźniejsze przepisy. Te jednak nie zadowoliły ACM. Urząd czekał na nowe dokumenty i miał przeprowadzić konsultacje z twórcami aplikacji.

Jak podają holenderscy dziennikarze, urząd nie jest zadowolony z zaproponowanych przez Apple zmian. Mówiąc wprost, że są niewystarczające. Choć oficjalnego stanowiska ACM jeszcze nie ma, w przygotowaniu jest nowe postępowanie. A co za tym idzie, Apple musi będzie musiało mierzyć się z kolejnymi sankcjami finansowymi. Wspomniane wyżej 50 mln euro to górny limit grzywny, jaka w tej sprawie mogła zostać nałożona. Nowe kary, podobnie jak te ostatnio nałożone, będą wymierzane cyklicznie. Do momentu, w którym spełnione zostaną wszystkie warunki stawiane przez urząd. Szczegółów jednak jeszcze nie znamy. Te mają być zaprezentowane w najbliższym czasie, o ile ACM rzeczywiście uruchomi nowe postępowanie.

Kiedy sprawa całkowicie zostanie wyjaśniona? Tego wciąż nie wiadomo. Jednak jest światełko w tunelu. Beta iOS 15.5 skrywa w sobie linijki kodu i nowe elementy interfejsu sugerujące, że ta wersja oprogramowania wprowadzi pełne wsparcie dla zewnętrznych płatności w aplikacjach. Twórcy będą mogli oferować alternatywne sposoby płacenia za usługi lub dostęp do treści. Nie wiadomo jednak czy tyczyć się to będzie wszystkich aplikacji, czy wyłącznie jednej kategorii - Reader. Wiadomo natomiast, że użytkownicy będą informowani o tym, że mogą skorzystać z zewnętrznych narzędzi płatniczych, co wcześniej było zakazane.

Apple w ogniu krytyki w Europie. Czas na zmiany

Warto jednak zauważyć, że Apple nie będzie w żaden sposób brało za nie odpowiedzialności, choć prowizję nadal będzie pobierać. Przy odinstalowaniu aplikacji wyświetlone zostanie powiadomienie, które przypomni, że aplikacja oferuje dodatkowe, płatne funkcje nieobsługiwane przez Apple. Jeśli z chwilą jej odinstalowania będą nadal obowiązywać, nie będzie nimi można zarządzać z poziomu App Store.

Zmiany w płatnościach w iOS 15.5

O tym czy rzeczywiście iOS 15.5 wprowadzi zewnętrzne płatności przekonamy się za kilka tygodni. Wtedy dowiemy się, które konkretnie aplikacja lub gry będą je wykorzystywały. Czy te same zasady pojawiają się w aplikacjach randkowych w Holandii i czy zmiany te zadowolą tamtejszy urząd ds. konkurencji i konsumentów? Warto przyglądać się sprawie, bo szykuje się nam ciekawe kilka miesięcy. Tym bardziej, że Komisja Europejska oficjalnie prowadzi postępowanie przeciwko Apple w sprawie ograniczenia dostępu do NFC dla innych podmiotów - chodzi o płatności zbliżeniowe, które są zarezerwowane dla Apple Pay. KE stoi na stanowisku, że stoi to w sprzeczności z europejskim prawem i ogranicza konkurencyjność.