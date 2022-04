Walka się rozkręca. Pracownicy pierwszego Apple Store na świecie

W ostatnich tygodniach coraz więcej mówi się o tworzonych przez pracowników amerykańskich Apple Store związkach zawodowych. To projekt o którym słyszymy od lat, ale ostatnio zaczyna on nabierać kształtów. Bardzo wyraźnych w Nowym Jorku oraz Atlancie. Apple postanowiło zabrać się do walki z nimi wcześniej niż później, dlatego... zatrudniło najlepszych dostępnych im prawników, którzy rozprawią się z niefrasobliwymi pracownikami.

Teraz pracownicy sklepu Apple w Atlancie, ze słynnego Cumberland Mall, który był pierwszym Apple Store na świecie, zabrali się do walki. Ich postulaty są doskonale sprecyzowane i dokładnie wiedzą o co chcą walczyć ze swoim pracodawcą, jeżeli uda im się utworzyć związek zawodowy:

Naszą wizją jest stworzenie środowiska, w którym pracownicy sklepów Apple są sprawiedliwie wynagradzani, szczerze wysłuchiwani i traktowani, a także wzbogacenie miejsca pracy poprzez budowanie podstaw troski i zaufania, zarówno dla nas samych, jak i dla naszych klientów. Naszym nadrzędnym celem jest świat, który jest bardziej sprawiedliwy, równy i uczciwy. Staramy się tworzyć przestrzeń, w której technologia łączy się ze społecznością, co daje naszym użytkownikom możliwość dążenia do tego celu razem z nami. Pracujemy w Apple, ponieważ publiczne wartości Apple są zbieżne z naszymi własnymi. Jesteśmy tu po to, aby je realizować i chcemy, aby Apple również je realizowało. Apple jest najlepiej wycenianą firmą na świecie, a ponieważ stale się rozwija i rośnie, potrzebujemy siły, która zagwarantuje, że wszyscy nasi pracownicy będą mieli udział w sukcesach, jakie osiąga Apple. Ale w tak dużej firmie jak Apple potrzeba wielu ludzi, aby coś zmienić. Dlatego właśnie tworzymy demokratyczny związek zawodowy - organizację kierowaną przez nas, z wybieranymi przez nas liderami, do której sami należymy. Nad czym pracujemy: Sprawiedliwe wynagrodzenie: Przejrzystość w zakresie nierówności płacowych, dostosowań kosztów utrzymania i realnych płac wystarczających na życie dla wszystkich pracowników.

Rozwój kariery: Dbałość o szkolenie i rozwój naszych pracowników w celu awansu wewnętrznego jako podstawowej metody obsadzania wolnych stanowisk oraz jasna ścieżka awansu.

Równowaga między korporacją a siecią detaliczną: Świadczenia i premie odpowiadające pracownikom korporacyjnym, sprawiedliwy przydział jednostek RSU oraz dopasowany harmonogram nabywania uprawnień do jednostek RSU.

Kapitał własny: Zobowiązanie do rekrutacji, zatrudniania, szkolenia i mentoringu pracowników BIPOC (Czarnoskórych (Black), Rdzennych (Indigenous), o innym kolorze skóry (People of Color)) w celu awansu na stanowiska kierownicze i decyzyjne.

Zdrowie i dobre samopoczucie: Środowisko pracy, w którym poważnie traktuje się zdrowie psychiczne, promuje się i zachęca do dbania o zdrowie fizyczne oraz wspiera się członków zespołu z niepełnosprawnością i/lub potrzebami w zakresie dostępności.

Bezpieczeństwo: Odpowiednie środki mające na celu docenienie i ochronę bezpieczeństwa pracowników, wkład pracowników w modele operacyjne oraz lepsze egzekwowanie obowiązujących zasad, zarówno w COVID, jak i w innych obszarach.

Ideały: Wpływowa rola w podejmowaniu decyzji w celu zapewnienia zgodności naszych codziennych działań z publicznie głoszonymi wartościami, elastyczność pozwalająca na aktywność obywatelską oraz możliwości płatnej pracy wolontariackiej. Uwielbiamy firmę Apple i chcemy, aby jej potencjał został w pełni wykorzystany. Apple ma możliwość wprowadzenia znaczących zmian w sposobie traktowania pracowników detalicznych na całym świecie, a my z niecierpliwością czekamy na możliwość współpracy z kierownictwem Apple w celu wprowadzenia tych zmian w życie.

Czy im się to uda? Czas pokaże - mocno trzymam kciuki. W końcu mowa o najbogatszej firmie technologicznej na świecie.

