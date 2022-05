36,6 miliardów dolarów kary dla Apple coraz bardziej realne

W październiku ubiegłego roku informowaliśmy Was, że Komisja Europejska bacznie przygląda się Apple. Firma ma ograniczać dostępność do NFC, w tym płatności zbliżeniowych, zewnętrznym firmom. Choć doniesienia te były jeszcze nieoficjalne, już wtedy mówiło się, że unijni urzędnicy szykują się do uderzenia. Mowa była o wysokich karach finansowych. Dziś już wiemy, że sprawa jest poważna, a stanowisko Komisji Europejskiej jest jasne - istnieją duże podejrzenia, że Apple ogranicza konkurencję, co w świetle europejskiego prawa jest nielegalne.

Płatności zbliżeniowe na urządzeniach Apple pod lupą Unii Europejskiej. Firma ma ograniczać konkurencję

Margrethe Vestager, przewodnicząca Komisji Europejskie w swoim dzisiejszym komunikacie podaje:

Płatności mobilne odgrywają szybko rosnącą rolę w naszej gospodarce cyfrowej. Dla integracji europejskich rynków płatniczych ważne jest, aby konsumenci mogli korzystać z konkurencyjnych i innowacyjnych metod płatniczych. Mamy sygnały, że firma Apple ograniczyła dostęp stronom trzecim do kluczowych technologii niezbędnych do opracowania konkurencyjnych rozwiązań w zakresie mobilnych portfeli na urządzeniach Apple. W pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń wstępnie stwierdziliśmy, że firma Apple mogła ograniczać konkurencję z korzyścią dla własnego rozwiązania Apple Pay. Jeśli to się potwierdzi, takie zachowanie będzie nielegalne w świetle naszych zasad konkurencji.

A to oznacza, że Apple może liczyć się z karami na poziomie 10% rocznych obrotów firm w skali całego świata. W październiku ubiegłego roku mowa była o 27 miliardach dolarów. Dziś kara ta mogłaby przekraczać kwoty rzędu 36,6 miliardów dolarów. Pisemne zgłoszenie zastrzeżeń (Statement of Objections) nie przesądza o wyniku postępowania wyjaśniającego.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że dzisiejsze stanowisko Komisji Europejskiego dotyczy wyłącznie mechanizmów płatniczych wykorzystujących NFC. KE wciąż przygląda się sprawie ograniczania wewnętrznych systemów płatniczych, które obsługiwane są przez Apple Pay. I choć niektóre kraje wzięły sprawy w swoje ręce, tak jak Holandia, tak wciąż nie udało się wypracować wspólnego stanowiska całej Unii Europejskiej. Szczegółowe postępowanie wyjaśniające w tej sprawie uruchomione zostało w czerwcu 2020 r. Wiele też wskazuje, że iOS 15.5 wprowadzi płatności w aplikacjach bez udziału - o co od lat zabiegali nie tylko użytkownicy, ale i sami twórcy oprogramowania na sprzęty mobilne Apple.