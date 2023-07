Jak korzystać z gogli Apple Vision Pro już teraz? Sposób jest tylko jeden

Chcesz tworzyć aplikacje na gogle Apple Vision Pro? Jeśli przekonasz firmę do swoich pomysłów, udostępni ci wersję deweloperską sprzętu, który do sprzedaży trafi dopiero w przyszłym roku

Zaprezentowane na tegorocznym WWDC gogle rozszerzonej rzeczywistości Apple Vision Pro do sprzedaży trafią dopiero w przyszłym roku, a pierwsze, które pozwolą twórcom aplikacji i gier na przygotowanie się do premiery udostępnione zostały pod koniec czerwca. Sprzęt działać będzie pod kontrolą oprogramowania VisionOS, które ma być pierwszym na świecie system operacyjny bazującym na modelach przestrzennych.

Urządzenie pozwala użytkownikom na interakcję z cyfrowymi treściami w ich otoczeniu w najbardziej naturalny i intuicyjny sposób - za pomocą oczu, rąk i głosu. Deweloperzy tworzący aplikacje na sprzęty Apple będą mogli tworzyć zupełnie nowy rodzaj aplikacji działający w oparciu o technologię spatial computing. Aplikacje te będą wykorzystywać nieograniczone obszary robocze Vision Pro i płynnie scalać treści cyfrowe ze światem fizycznym tak, aby zapewniać użytkownikom doświadczenia, jakich jeszcze nie było.

Dzięki pakietowi SDK visionOS deweloperzy mogą ujarzmić potencjał Vision Pro i visionOS projektując "przełomowe w skali branży interakcje z aplikacjami z różnych kategorii". A te mają pomóc we wszystkich aspektach naszego życia: od bardziej produktywnej pracy, poprzez rozrywkę, a na komunikacji z bliskimi kończąc. Jednak projektowanie aplikacji "na ślepo" bez dostępu do samego urządzenia to jednak zbyt mało, by zainteresować się tworzeniem na sprzęt, który do sprzedaży trafi w przyszłym roku. Choć Apple zapowiedziało, że w te wakacje uruchomi specjalne laboratoria (w Cupertino, Londynie, Monachium, Singapurze, Szanghaju i Tokio), w których deweloperzy będą mogli testować oprogramowanie z użyciem Vision Pro, to jednak posiadanie tego typu sprzętu ułatwiłoby pracę wszystkim zainteresowanym.

Apple Vision Pro. Twórcy aplikacji mogą ubiegać się o wersje deweloperskie gogli

Apple poinformowało właśnie, że deweloperzy mogą ubiegać się o wersje deweloperskie gogli, na których będą mogli testować swoje pomysły - aplikacje oraz gry przygotowywane z myślą o Vision Pro i visionOS. Jak to będzie działać?

Apple wypożyczy zestaw deweloperski Vision Pro, aby przygotować aplikację do czasu uruchomienia nowego sklepu App Store na Vision Pro. Firma zapewnia również szereg dodatkowych usług:

Pomoc w konfiguracji urządzenia i onboardingu (wprowadzenia do systemu visionOS i obsługi sprzętu).

Spotkania z ekspertami Apple w celu uzyskania wskazówek dotyczących projektowania interfejsu użytkownika i rozwoju oraz pomocy w dopracowaniu aplikacji.

Dwa dodatkowe zgłoszenia w sprawie wsparcia na poziomie kodu, dzięki czemu deweloprzy będą mogli rozwiązać napotkane problemy

Warto jednak pamiętać, że mamy do czynienia z wypożyczeniem sprzętu i Apple stawia warunki co do jego przechowywania, udostępniania innym i tego, że jest to wciąż urządzenie deweloperskie, które musi zostać zwrócone na żądanie. Musi być też przechowywane w specjalnych warunkach by nie uległo uszkodzeniu.

Vision Pro dla deweloperów W jaki sposób można się ubiegać sprzęt do testów?

Posiadacze aktywnych, płatnych kont deweloperskich w programie Apple Developer Program mogą złożyć wniosek ubiegając się o zestaw deweloperski Vision Pro. We wniosku należy podać szczegółowe informacje o umiejętnościach programistycznych zespołu oraz - jeśli taka jest - przedstawić historię stworzonych wcześniej aplikacji oraz zaakceptować regulamin. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone indywidualnie, a pierwszeństwo będą mieli kandydaci tworzący aplikacje wykorzystujące wszystkie funkcje i możliwości systemu visionOS.

Nie da się ukryć, że bez rozbudowanego katalogu gier i aplikacji Vision Pro nie będą w stanie zainteresować potencjalnych użytkowników - tym bardziej, że mówimy wciąż o pierwszej generacji sprzętu, przed którym stoi bardzo trudne zadanie. Wsparcie zewnętrznych deweloperów będzie kluczowe - jednak jak pokazuje sytuacja Netfliksa, nie każdy jest zainteresowany przeniesieniem swoich produktów do nowej rzeczywistości...