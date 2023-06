To właśnie na tę informację czekaliśmy najbardziej dzisiejszego wieczoru. Apple zaprezentowało swoje gogle do rozszerzonej rzeczywistości, które otrzymały nazwę Apple Vision Pro. Co potrafią? Ile kosztują? Tego dowiedzie się właśnie z tego materiału.

Apple Vision Pro – rozszerzona rzeczywistość w zasięgu ręki

Technologia rzeczywistości rozszerzonej pozwala na przełamywanie kolejnych granic. Granic, które obecnie wyznaczają przekątne monitorów. Dzięki dedykowanym goglom można przeglądać treści multimedialne tak, jak gdyby były prezentowane na gigantycznym ekranie. Ekranie, który nas otacza. Właśnie do tego służą gogle Apple Vision Pro.

Co istotne, mogą służyć nie tylko do przeglądania informacji i konsumowania treści. Przydadzą się również w chwili odpoczynku, by wyciszyć myśli czy medytować. Przy ich pomocy można wyświetlić relaksacyjny krajobraz, by móc skupić się na tym, nad czym myślimy w danym momencie.

Gogle Apple Vision Pro kontrolowane są przy pomocy oczu, głosu i gestów. Wystarczy skierować wzrok w odpowiednim kierunku, by wybrać odpowiedni kafelek czy opcję menu. Do przewijania treści służą gesty palcami. Naturalnie mamy również do dyspozycji Siri, która obsługuje polecenia wydawane głosowo.

Apple Vision Pro w pracy

Co istotne, gogle Apple Vision Pro posiadają również... wyświetlacz zewnętrzny. Został w nich umieszczony po to, by inne osoby mogły widzieć oczy użytkownika. Dzięki temu wciąż można utrzymać kontakt wzrokowy z osobą, która używa gogli.

Oprogramowanie gogli oferuje dostęp do najpopularniejszych aplikacji dostępnych na iPhonach i iPadach. Wśród nich iMessage, Notatki, Zdjęcia, Safari, Freeform itd. Gogle służą również do wyświetlania obiektów w 3D. Pozwala to na stworzenie wirtualnej przestrzeni roboczej wokół siebie. Dzięki niej można poczuć się jak w idealnym biurze, skrojonym do potrzeb konkretnego użytkownika.

Co jeszcze ciekawego oferuję gogle Apple Vision Pro? Wystarczy spojrzeć na swojego MacBooka, by wyświetlić obraz z jego ekranu w wirtualnej przestrzeni.

Apple deklaruje, że gogle świetnie spiszą się również jako narzędzie do rozmów wideo, w tym wideokonferencji.

Apple Vision Pro w domu

Nowe gogle od Apple świetnie nadają się do przeglądania zdjęć i oglądania filmów. Szczególnie imponująco wyglądają zdjęcia panoramiczne, prezentowane tak, by użytkownik mógł poczuć się, jakby naprawdę stał w miejscu, w którym zdjęcie zostało zrobione.

Dzięki wbudowanemu aparatowi można robić zdjęcia i nagrywać filmy. Wbudowany wyświetlacz zasygnalizuje, że użytkownik właśnie rejestruje obraz przy pomocy swoich gogli. Do czego jeszcze można je wykorzystać? Chociażby do tego, by poczuć się jak w sali kinowej niezależnie od tego, w którym miejscu znajdujemy się w danym momencie.

Gogle Apple Vision Pro oferują wsparcie dla zewnętrznych akcesoriów, w tym pada od konsoli Sony PlayStation 5.

Rozwiązania od partnerów technologicznych

Jak w praktyce można wykorzystać gogle Apple Vision Pro? Dowiedzieliśmy się tego z prezentacji partnerów, takich jak Disney. Interaktywna aplikacja Disney+ dostępna z poziomu gogli wygląda wręcz spektakularnie na tle tego, co znamy z komputerów, tabletów czy telewizorów. Co istotne, aplikacja Disneya będzie jedną z wielu dostępnych od pierwszego dnia sprzedaży gogli.

Filmy z uniwersum Marvela w rzeczywistości rozszerzonej? Lepszej zapowiedzi nie trzeba.

Współpraca z Zeiss

Soczewki w goglach Apple Vision Pro powstały we współpracy z firmą Zeiss. Dzięki temu można być pewnym ich bardzo wysokiej jakości. Możemy się również spodziewać, że gogle zostały wyposażone w wysokiej klasy głośniki, by w pełni cieszyć się multimediami w rzeczywistości rozszerzonej.

Ciekawostki technologiczne

Gogle Apple Vision Pro wykorzystują dwa wyświetlacze micro LED, które razem prezentują obraz złożony z 23 milionów pikseli. Zgodnie z deklaracją Apple to wystarczająco, by uzyskać szczegółowość zbliżoną do telewizora o rozdzielczości 4K. Gogle dysponują wsparciem dla technologii Spatial Audio. Na wyposażeniu znalazł się również imponujący zestaw kamer i czujników, łącznie ze skanerem LiDAR.

Zastosowanym układem odpowiedzialnym za wydajność jest Apple M2 w parze z zupełnie nowym chipem Apple R1, dedykowanym do obsługi rzeczywistości rozszerzonej. Wyświetlacz Eye Sight to zakrzywiona matryca w technologii OLED.

visionOS – nowy system w rodzinie Apple

Za obsługę imponujących podzespołów odpowiada nowy system operacyjny: visionOS. To oprogramowanie wywodzące się z dotychczas oferowanych przez Apple systemów, takich jak iOS czy iPadOS. To całkowicie nowa platforma, stwarzająca zupełnie nowe możliwości dla deweloperów. Już teraz wiadomo, że skorzystają z nich twórcy komunikatorów Zoom, WebEx i Microsoft Teams.

Cena i dostępność

Ceny gogli Apple Vision Pro zaczynają się od 3499 dolarów. W sprzedaży pojawią się początkiem 2024 roku, zaczynając od Stanów Zjednoczonych.