Teraz SMS wyślesz z każdego miejsca na ziemi. Nawet bez zasięgu

Myśląc o technologiach, bardzo często nasze myśli zwracając się ku najnowszym rozwiązaniom. W przypadku telefonów będą to najnowsze smartfony, jeżeli mówimy o komputerach - zapewne supernowoczesne maszyny na ARM od Apple, a w kwestii komunikacji, dziś większość sfery mediów obejmują technologię 5G i, mająca nadejść za nie tak długi czas, szósta generacja sieci.

Jednocześnie jednak, w codziennym życiu wiele osób wciąż korzysta z narzędzi, które są z nami od dziesiątek lat. Jednymi z takich są chociażby SMS'y, które transmitowane przez sieć komórkową nie potrzebują 5G by działać. Co więcej, dzięki temu wystarczy im zasięg 3G (a nawet 2G), którym pokryty jest dziś prawie cały świat. Jednocześnie - są sytuacje, w których znajdziemy się bez nawet takiego zasięgu? Co, jeżeli wtedy będziemy chcieli wysłać do kogoś wiadomość?

Wtedy miejmy nadzieję, że będziemy mieli Androida 14 i telefon Samsunga albo Google

Do dziś pamiętam, jak wprowadzenie komunikacji satelitarnej w iPhone'ach było "dużą" rzeczą i wydawało się, że w tym właśnie kierunku rozwinie się technologia komunikacyjna. O ile jednak Apple poradziło sobie z tym tematem mając kontrolę zarówno nad softwarem, jak i hardwarem, tak w przypadku telefonów z Androidem wprowadzenie komunikacji satelitarnej odbyło się na pół gwizdka, ponieważ o ile możliwości śą i były, to niestety wsparcie systemowe nie nadążyło. Jedynym telefonem, który ma tę możliwość jest póki co urządzenie Huawei'a, czyli Mate 50 i P60, ale te działają na znacznie zmodyfikowanym systemie bez GMS.

fot.depositphotos

Zmienia to się dopiero teraz, ponieważ, jak pokazują przecieki, Android powoli zaczyna nadganiać. Jak wynika z tweeta TeamPixel, Android 14 pozwoli nam na wysłanie SMS'a przez komunikację satelitarną, nawet, jeżeli będziemy w miejscu kompletnie bez zasięgu. Pierwszymi markami, która mają otrzymać tę możliwość będzie Samsung i, bez zaskoczenia, Google.

To też oznacza, że w najbliższym czasie większość producentów zapewne "rzuci" się, by mieć tę możliwość wbudowaną w swoje flagowe urządzenia. Czy komunikacja satelitarna jest jednak tak potrzebna? Cóż, ciężko powiedzieć, ponieważ jak wiadomo sytuacje, w których naprawdę się przydaje są ekstremalne i wtedy faktycznie może ona uratować życie.

Nie jestem jednak przekonany, że każdy telefon na świecie koniecznie musi mieć łączność satelitarną, bo i większość ludzi nigdy nie trafi się sytuacja, w której będą jej potrzebować. Lub - może się mylę i jest to najlepsze, co przytrafiło się smartfonom od dawna. Co o tym myślicie?

Źródło: Depositphotos