Apple przegrało z twórcami Fortnite'a. Hit może wrócić do App Store już niebawem

Sprawa przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości toczy się od lat. Epic Games i inne firmy stoją na stanowisku, że praktyki Apple związane m.in. z naliczaniem sporych opłat od każdej sprzedaży w aplikacji/grze pobranej z App Store są antykonsumenckie i sprawiają, że Apple staje się monopolistą, który może dyktować warunki mniejszym podmiotom chcącym działać w tym ekosystemie.

To może wkrótce się zmienić, gdyż jak informuje szef Epic Games, amerykański sąd zgodził się z ich argumentacją i stosowane przez Apple praktyki, także związane z opłatami, są w świetle tamtejszego prawa niedozwolone, a to oznacza, że gigant będzie musiał zmienić swoją politykę, co skutkować będzie m.in. przywróceniem Fortnite'a do App Store, z którego gra zniknęła w 2020 r. i dla wielu graczy wciąż nie jest dostępna do pobrania na iPhonie, czy iPadzie.

Prawie 5 lat batalii. Czy to koniec wojny z Apple?

Opłaty śmieciowe Apple w wysokości 15-30% są teraz tak samo martwe w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jak w Europie na mocy ustawy o rynkach cyfrowych. Niezgodne z prawem tutaj, niezgodne z prawem tam.

– czytamy we wpisie Tima Sweeneya na platformie X (dawniej Twitter). Szef Epic Games zapowiada, że Fortnite ma szansę powrócić do App Store już w przyszłym tygodniu – i to nie tylko w USA, ale także na pozostałych rynkach. A co z Europą? Gracze z Unii Europejskiej już teraz mogą instalować Fortnite na swoich urządzeniach z iOS i iPadOS. Nie jest to jednak proces szybki i wygodny jak pobranie gry z App Store. By zagrać w jakiś tytuł z powoli rosnącej biblioteki gier Epic Store Games na iPhonie i iPadzie, trzeba zainstalować zewnętrzny sklep.

Pierwszym krokiem do zainstalowania sklepu Epic Games Store na iOS lub iPadOS jest odwiedzenie strony https://store.epicgames.com/pl/download na iPhonie, lub iPadzie. Wyświetlona zostanie krótka instrukcja z komunikatem, że do poprawnego pobrania sklepu potrzebne jest nadanie uprawnień Epic Games Inc. w celu instalowania aplikacji z internetu. Uprawnienia te nadać można w Ustawieniach telefonu/tabletu wybierając opcję Pozwól. Po powrocie na stronę i kliknięciu Zainstaluj, pojawi się kolejne powiadomienie – tym razem z pytaniem, czy chcecie zainstalować zewnętrzny sklep z aplikacjami. Po kilku chwilach powinien on pojawić się na ekranie głównym iPhone'a lub iPada.

Fortnite na iOS i iPadzie. To już możliwe. Jak działa?

To wszystko. Po włączeniu sklepu, tak jak przy uruchamianiu wszystkich innych aplikacji na iOS/iPadOS, przywitani zostaniecie w sklepie, w którym będzie można pobrać Fortnite na iPhone'a. Pamiętacie jednak, że by móc zainstalować sklep, musicie być w kraju Unii Europejskiej z kontem Apple z jednego z tych krajów. Apple wprowadziło jednak dodatkowe ograniczenia i jeśli przebywacie poza UE przez jakiś czas, stracicie możliwość instalowania lub aktualizowania sklepu, co może powodować trudności z dostępem do samych gier.

Tim Sweeney ma jednak nadzieję, że decyzja amerykańskiego sądu sprawi, że Fortnite będzie dostępny w App Store nie tylko w USA, ale także na całym świecie. Pod warunkiem że uda się dojść do porozumienia i Apple zmieni swoją politykę także w innych krajach. Czy to się uda? Przekonamy się niebawem. Na ten moment pozostaje instalacja Fortnite'a bezpośrednio ze sklepu Epic Games Store, gdzie na graczy czekają także inne tytuły.