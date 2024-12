Fortnite powalczy z Counter Strike. Nowy tryb rusza już dziś

Już lada moment serwery Fortnite zapłoną, a to za sprawą nowego trybu Linia Ognia (Ballistic), który właśnie dziś trafi do wszystkich graczy. Epic Games rzuca wyzwanie Call of Duty i Counter Strike – trzeba przyznać, że ma w tej rywalizacji spore szanse. Pierwszy rzut oka na nową perspektywę zdradza, że twórcy poważnie chcą wejść w rynek e-sportowy.

Ballistic już dziś zadebiutuje w Fortnite

Ballistic to zupełnie nowy tryb w Fortnite, który wprowadza widok z pierwszej osoby. Kultowe Battle Royal już dziś stanie się rasowym FPS w formacie 5 na 5, dobrze znanym z Counter Strike – głównym celem drużyn jest podłożenie ładunku w wyznaczonym miejscu lub jego rozbrojenie, a to budzi skojarzenia także z Valorant od Riot Games, które dobrze przyjęło się pośród społeczności CS’a.

Jeśli trudno Wam wyobrazić sobie Fornite z perspektywy pierwszoosobowej, to rzućcie okiem na poniższe filmy.

Pochodzą z trybu kreatywnego w Fortnite, więc nie jest to jeszcze pełna prezentacja rozgrywki online, ale wystarczająco dobrze pokazują, z czym niebawem będziemy mieli do czynienia. Wygląda to naprawdę dobrze, a gracze, którzy już mieli okazję przetestować wyposażenie w trybie FPS, zachwalają feeling strzelania i movement postaci. Linia Ognia jest trybem bez budowania, bez pojazdów i bez odradzania, więc możemy spodziewać się szybkich i dynamicznych starć. Przekonamy się o tym już dziś o godzinie 15:00, gdy Linia Ognia oficjalnie zadebiutuje na serwerach. Jeśli o samym trybie chcecie dowiedzieć się nieco więcej, to odsyłam do tego wpisu.