Cóż to był za wieczór. Gracze mają powody do radości!

gamescom Opening Night Live przyniosło zatrzęsienie prezentacji gier – zarówno tych, o których już wiedzieliśmy oraz premierowych tytułów, które na sklepowe półki trafią w tym roku i przyszłych latach. A było tego naprawdę sporo. Geoff Keighley przez dwie godziny opowiadał o nowościach, rozmawiał z zaproszonymi na scenę gościach. Nie zabrakło też krótkiego koncertu muzyki z „Clair Obscur: Expedition 33”, która ma szansę na zdobycie wielu tegorocznych nagród. Na co mogą liczyć gracze w końcówce 2025 r. i w latach kolejnych? Przyjrzyjmy się najciekawszym zapowiedziom.

gamescom 2025 oficjalnie rozpoczęte. Prezentacje gier na ten i przyszły rok

Na dzień dobry pokazano nowy zwiastun z fragmentami rozgrywki Call of Duty: Black Ops 7 skupiający się na kampanii osadzonej w 2035 roku, obejmującej wiele lokacji, takich jak Los Angeles, Angola czy Tokio. Zapowiedziano też powrót Dead Ops Arcade w stylu top-down action-RPG oraz kooperację do 4 graczy. Premiera zaplanowana na 14 listopada 2025 na PS5, Xbox Series X/S i PC z otwartą betą tryby multiplayer w październiku.

Jednym z zaskoczeń wieczoru była prezentacja LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. To gra łącząca różne światy i produkcje Batmana. Gry, komiksy i filmy – także te stare. Na graczy czekać ma otwarty otwarty świat Gotham z walkami inspirowanymi serią „Arkham”, więc można się spodziewać, że pod względem mechaniki i rozgrywki nowe LEGO zaskoczą wielu.

Na prezentacji nie mogło zabraknąć nowych fragmentów z rozgrywki Silent Hill F, które swoją premierę będzie miało już w przyszłym miesiącu. Nie zabraknie psychodelicznych momentów i podnoszących ciśnienie scen. W ramach gamescom Opening Night Live pokazano naprawdę sporo. Poznaliśmy szczegóły związane z Lords of the Fallen II, Cronos The New Dawn, Project Spectrum, Moonlighter 2, Honor of Kings: World, Sekiro: No Defeat, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, czy Ghost of Yōtei z zapowiedzią trybu multiplayer Legends, który do graczy trafi w przyszłym roku. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Pokazano też mrożący krew w żyłach nowy zwiastun Resident Evil Requiem rzucającego nieco więcej światła na wydarzenia, których będziemy świadkami. Choć nie pokazano wiele, fani są zachwyceni i mroczny klimat najnowszej odsłony serii spodoba się miłośnikom mocnych horrorów.

Na zakończenie wydarzenia mieliśmy krótką prezentację najnowszej produkcji od studia Game Science, twórców Black Myth: Wukong. A będzie to... Black Myth: Zhong Kui czyli kolejna część serii gier action, gdzie chińska mitologia gra pierwsze skrzypce. Choć szczegółów żadnych nie poznaliśmy, można spodziewać się hitu na miarę Wukong.

gamescom 2025. Kogo zabrakło?

Niestety wielkim nieobecnym na wczorajszej prezentacji było Nintendo, które nie zaszczyciło graczy swoją obecnością. Niektóre z pokazanych wczoraj tytułów trafi na Nintendo Switch 2, ale zaskakuje, że Japończycy dość skromnie zaznaczają swoją obecność w Kolonii. Nie da się jednak ukryć, że jednym z największych zaskoczeń wieczoru było potwierdzenie, że Indiana Jones i Wielki Krąg pojawi się na Switchu 2, a jego premiera zaplanowana jest na przyszły rok. W sieci nie brakuje komentarzy, że to dopiero jeden z wielu tytułów od Xbox, które pojawią się na sprzęcie Nintendo.

Warto też pamiętać, że wczorajsza prezentacja otwierająca tegoroczną odsłonę gamescom to dopiero początek i twórcy przez kilka najbliższych dni opowiadać będą o swoich produkcjach. Nie zabraknie też zapowiedzi i premier, na które czekają gracze. Już w czwartek poznamy szczegóły związane z Hollow Knight: Silksong, które co prawda pojawiło się na Opening Night Live. Jednak to jutro twórcy mają odkryć karty i opowiedzieć więcej na temat tej długo wyczekiwanej kontynuacji.