1670 powraca! Zwiastun i data 2. sezonu ujawnione!

Druga odsłona komedii szlacheckiej ma szansę powtórzyć, a nawet przebić sukces pierwszego sezonu, który podbił serca widzów od Gdańska po Zakopane. Tym razem wracamy do Adamczychy w momencie, gdy na horyzoncie pojawiają się ambicje Jana Pawła mogące doprowadzić go prosto na salony polityczne. Wygląda na to, że będzie jeszcze zabawniej!

Reklama

Serial 1670 2. sezon - zwiastun i data premiery na Netflix

Centralnym punktem fabuły drugiego sezonu będzie próba zorganizowania dożynek, które przejdą do historii. Jan Paweł, nienasycony magnat z kompleksami, pragnie zdobyć upragnione stanowisko, a jego plan jest prosty i szalony zarazem: wydać majątek na imprezę, która przyciągnie samego króla. W myśl zasady "zastaw się, a postaw się", bohater wplątuje się w serię zdarzeń, które zagrażają nie tylko jego reputacji, ale i całemu majątkowi. To właśnie jego niezłomna, choć naiwna, ambicja ponownie staje się paliwem wszystkich komicznych sytuacji.

Podczas gdy Jan Paweł rzuca na szalę swój dobytek, reszta jego rodziny również ma własne, skomplikowane życie. Córka, Zofia, stara się stłumić swoją kobiecą naturę, a synowie, Jakub i Stanisław, usiłują udowodnić ojcu, że zasługują na dziedzictwo. Nawet odmieniony, umyty i bogaty Bogdan będzie musiał zmierzyć się z wyzwaniem znalezienia drugiej połówki, a ulubiona przez fanów para, Aniela i Maciej, wciąż szuka sposobu na szczęśliwy związek.

Sezon drugi to także świeża krew w obsadzie. Na ekranie pojawią się nowe, intrygujące postacie, w tym wielki hetman koronny Jan Sobieski, którego zagra znakomity Tomasz Schuchardt, oraz urzędnik dworski Marcin, w którego rolę wcieli się Jędrzej Hycnar. Premiera już 17 września 2025 roku na Netflix, a my już niebawem zaprezentujemy Wam kulisy nowych odcinków - nie znajdziecie tego materiału u nikogo innego, więc obserwujcie Antyweb.pl i nasz kanał na YouTube.