Fortnite na iOS już dostępny! Jak zagrać?

Dokonało się. Po wielu latach walki, Epic Games dopięło swego i Fortnite wraca na iPhone'a. Gry nie znajdziecie w App Store i by zagrać w najpopularniejsze Battle Royale, będziecie musieli się nieco napracować. Podpowiadamy, jak to zrobić najszybciej!

Godziny po tym, jak się okazało, że Epic Games wsparło finansowo alternatywny sklep z aplikacjami na iOS Alt Store, tak by użytkownicy nie musieli płacić za dostęp do niego, firma uruchomiła swój własny marketplace. A to oznacza oficjalny powrót Fortnite na iPhone'a!

Epic Games Store już na iOS. Jak zainstalować sklep z grami na iPhonie?

Pierwszym krokiem do zainstalowania sklepu Epic Games Store na iOS jest odwiedzenie strony https://store.epicgames.com/pl/download/ios na iPhonie. Wyświetlona zostanie krótka instrukcja z komunikatem, że do poprawnego pobrania sklepu potrzebne jest nadanie uprawnień Epic Games Inc. w celu instalowania aplikacji z internetu. Uprawnienia te nadać można w Ustawieniach telefonu wybierając opcję Pozwól. Po powrocie na stronę i kliknięciu Zainstaluj, pojawi się kolejne powiadomienie – tym razem z pytaniem, czy chcecie zainstalować zewnętrzny sklep z aplikacjami. Po kilku chwilach powinien on pojawić się na ekranie głównym iPhone'a. To wszystko. Po włączeniu sklepu, tak jak przy uruchamianiu wszystkich innych aplikacji na iOS, przywitani zostaniecie w sklepie, w którym będzie można pobrać Fortnite na iPhone'a. Pamiętacie jednak, że by móc zainstalować sklep, musicie być w kraju Unii Europejskiej z kontem Apple z jednego z tych krajów.

Jednak Fortnite to nie wszystko, co gracze będą mogli pobrać z Epic Games Store na iOS. Na ten moment, w katalogu, dostępne są również Fall Guys oraz Rocket League Sideswipe. Najbardziej zaskakuje obecność Fall Guys, które do tej pory nie było oficjalnie dostępne na urządzeniach mobilnych. W grę można było grać z wykorzystaniem jednej z usług grania w chmurze lub grania zdalnego, jednak wraz z debiutem Epic Games Store na iOS, produkcja studia Mediatonic oficjalnie debiutuje na iPhone'ach (oraz smartfonach z Androidem). W niedalekiej przyszłości sklep powinien także być udostępniony użytkownikom iPadów. Apple zobowiązane jest do otworzenia się na zewnętrznych dostawców marketplace'ów także na iPadOS.

Epic Games Store na iOS oficjalnie. Ze sklepu skorzystają też gracze na Androida

Wraz z premierą sklepu, Epic Games przygotowało specjalne atrakcje: