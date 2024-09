Fortnite na iPadzie już dostępny! Jak zagrać?

Po wielu latach walki, Epic Games dopięło swego i Fortnite wraca na iPada. Gry nie znajdziecie w App Store i by zagrać w najpopularniejsze Battle Royale, będziecie musieli się nieco napracować. Podpowiadamy, jak to zrobić najszybciej!

W połowie sierpnia Fortnite powrócił na iOS – przynajmniej dla użytkowników z Unii Europejskiej. Apple zmuszone zostało otworzyć się na zewnętrzne sklepy, które mogą oferować swoje gry i aplikacje z pominięciem App Store. Wykorzystała to firma Epic Games, która uruchomiła swój własny sklep na iPhonie pozwalając graczom pobrać i grać w Fortnite. Teraz z tego rozwiązania skorzystają posiadacze iPadów, dla których otworzyła się możliwość korzystania z alternatywnych sposobów instalowania gier i aplikacji.

Fortnite trafia na iPada. By skorzystać, musicie spełnić kilka warunków

Jak zagrać na iPadzie? Pierwszym krokiem jest zaktualizowanie go do iPadOS 18. Aktualizacja dostępna jest dla tych modeli:

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12,9 cala (3. lub nowszej generacji)

iPad Pro 11 cali (1. lub nowszej generacji)

iPad Air (M2)

iPad Air (3. lub nowszej generacji)

iPad (7. lub nowszej generacji)

iPad mini (5. lub nowszej generacji)

Następnie trzeba odwiedzić stronę https://store.epicgames.com/pl/download w przeglądarce Safari. Wyświetlona zostanie krótka instrukcja z komunikatem, że do poprawnego pobrania sklepu potrzebne jest nadanie uprawnień Epic Games Inc. w celu instalowania aplikacji z internetu. Uprawnienia te nadać można w Ustawieniach iPada wybierając opcję Pozwól. Po powrocie na stronę i kliknięciu Zainstaluj, pojawi się kolejne powiadomienie – tym razem z pytaniem, czy chcecie zainstalować zewnętrzny sklep z aplikacjami. Po kilku chwilach powinien on pojawić się na ekranie głównym iPhone'a. To wszystko. Po włączeniu sklepu, tak jak przy uruchamianiu wszystkich innych aplikacji na iPadzie, przywitani zostaniecie w sklepie, w którym będzie można pobrać grę. Pamiętacie jednak, że by móc zainstalować sklep, musicie być w kraju Unii Europejskiej z kontem Apple z jednego z tych krajów.

Jednak Fortnite to nie wszystko, co gracze będą mogli pobrać z Epic Games Store na iPadOS Na ten moment, w katalogu, dostępne są również Fall Guys oraz Rocket League Sideswipe. Najbardziej zaskakuje obecność Fall Guys, które do tej pory nie było oficjalnie dostępne na urządzeniach mobilnych, czy tabletach. W grę można było grać z wykorzystaniem jednej z usług grania w chmurze lub grania zdalnego, jednak wraz z debiutem Epic Games Store na iOS i iPadOS, produkcja studia Mediatonic oficjalnie debiutuje na iPhone'ach, iPadach i urządzeniach z Androidem.

Dla graczy wybierających iPhone'a lub iPada jako platformę do grania w Fortnite (i inne tytuły), Epic Games przygotowało niespodziankę – specjalne zadania, które odblokują przedmioty kosmetyczne.