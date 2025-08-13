Gracze chcieli przenośnego Xboksa. Oto on

Do sieci trafiły kolejne informacje na temat 7-calowego ASUS ROG Xbox Ally, który ma być „przenośnym Xboksem”. To efekt współpracy między ASUS, a Microsoftem. Co o nim wiemy?

O tym, że ASUS ROG Xbox Ally powstaje, wiemy od dłuższego czasu. Konsola ta łączy w sobie moc drzemiącą w konsolach Xbox z wygodą przenośnego urządzenia, co sprawia, że ma być interesującą alternatywą dla tego typu urządzeń dostępnych na rynku – w tym Steam Decka, który wciąż cieszy się ogromną popularnością. ASUS ma mieć jednak pewną przewagę. Pełne wsparcie dla systemu Windows 11 z nakładką Xbox, co umożliwia dostęp do szerokiej biblioteki gier dostępnych na tej właśnie platformie – zarówno po instalacji gier na wewnętrznej pamięci, jak i przy graniu w chmurze.

ASUS ROG Xbox Ally

Nowy ROG Xbox Ally posiada 7-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) i proporcjach 16:9, z imponującą częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz jasnością 500 nitów. Ekran jest również dotykowy i zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass Victus, co zapewnia trwałość i ochronę przed zarysowaniami.

Przenośny Xbox coraz bliżej. Kiedy premiera?

Pod względem wydajności konsola wyposażona jest w procesor AMD Ryzen Z2 A oraz 16 GB pamięci RAM LPDDR5X, co gwarantuje płynną rozgrywkę nawet w wymagających tytułach. Wbudowana pamięć to szybki dysk SSD o pojemności 512 GB, z możliwością rozbudowy. Do tego dochodzi zaawansowany system chłodzenia ROG Zero Gravity z dwoma wentylatorami, umożliwiający długie sesje gamingowe bez przegrzewania się sprzętu.

ASUS ROG Xbox Ally X

ROG Xbox Ally to ergonomiczny design inspirowany bezprzewodowym kontrolerem Xbox, co zapewnia komfort i intuicyjne sterowanie. Konsola obsługuje triggery z wibracjami haptycznymi, które zwiększają immersję w grach. Na pokładzie nie brakuje także łączności Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.4, dwóch portów USB-C, czytnika kart microSD oraz gniazda audio 3,5 mm. Bateria o pojemności 60 Wh może pozwolić na długą pracę urządzenia (w zależności od obciążenia), a zestaw zawiera zasilacz 65 W i stojak. Konsola dostępna będzie w wariancie z 16 GB RAM i 512 GB pamięci lub z większą specyfikacją (24 GB RAM, 1 TB pamięci) jako ROG Xbox Ally X, w kolorze czarnym. Model ten posiada też dedykowane spusty impulsowe, mocniejszą baterię (80 Wh) oraz złącza USB4 z DisplayPort 2.1 oraz Thunderbolt 4.

ASUS ROG Xbox Ally, będący efektem współpracy ASUS i Microsoftu, nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery, ale można jej się spodziewać jeszcze w tym miesiącu – prawdopodobnie w czasie targów gamescom w Kolonii, które startują dokładnie za tydzień, 20 sierpnia. Wciąż też czekamy na informacje cenowe obu urządzeń.