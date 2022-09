iPhone 14 vs iPhone 14 Pro – czy warto dopłacać

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro – wygląd

Smartfony mają identyczny rozmiar. Przekątna ekranu wynosi 6.1 cala. Są więc o wiele mniejsze niż dwa pozostałe modele o przekątnej 6.7 cala. Będą idealną propozycją dla osób które poszukują niewielkiego urządzenia. Trzeba jednak pamiętać, że w tym roku Apple zrezygnowało z najmniejszego modelu – mini, który miał przekątną ekranu 5.4 cala.

Identyczna jest konstrukcja obu iPhonów z aluminiową, płaską ramą bez żadnych zaokrągleń na krawędziach.

Za to smartfony dosyć wyraźnie różnią się pod względem ciężaru – iPhone 14 waży 173g, a iPhone 14 Pro aż 215 g.

Dokładne wymiary to: 146,7×71,5×7,65 mm.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro – bateria

W tym przypadku pojemność ogniwa jest niemal identyczna. W iPhone 14 wynosi ona 3279 mAh. W iPhone 14 Pro to 3200 mAh. Ewentualne różnice w czasie pracy mogą wynikać z zastosowania innych procesorów. Smartfony obsługują 20W ładowanie oraz ładowanie bezprzewodowe. W pudełku nie ma ładowarek.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro – ekran

Największą różnicę widać już na pierwszy rzut oka. iPhone 14 ma tradycyjny, znany od wielu modeli sporych rozmiarów notch. W iPhone 14 Pro zastosowano po raz pierwszy o wiele mniej widoczną, ale umieszcziną centralnie „pastylkę” w której ukryto wszystkie czujniki wykorzystywane przy odblokowaniu telefonu oraz kamerkę do selfie.

Kolejną różnicą jest funkcja Always on Display pokazująca powiadomienia i wyświetlająca podstawowe informacje. Apple zarezerwowało ją dla droższego modelu 14 Pro, w podstawowej 14-ce AoD niestety nie znajdziemy.

Oba ekrany wykonano w technologii OLED, ich rozdzielczości to 2532×1170 pikseli (460 ppi). Wyświetlacz w iPhone 14 Pro jest odświeżany od 1 do 120 Hz (LTPO). Jego jasność maksymalna to 1600 nitów (w szczycie dochodzi do 2000 nitów). Dla modelu 14 zarezerwowano 60 Hz i jasność maksymalną na poziomie 1200 nitów. Ich przekątna to 6.1 cala.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro – aparaty

Główny obiektyw w iPhone 14 to doskonale znana z poprzedniego roku 12 MP jednostka z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Pozostałe obiektywy, czyli szeroki kąt oraz selfie również mają po 12 MP.

Główny obiektyw w iPhone 14 Pro to nowa, 48 MP jednostka o rekordowej jak na tego producenta rozdzielczości. Do tego dostajemy 12MP szeroki kąt i 12MP obiektyw Tele z trzykrotnym przybliżeniem optycznym.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro – procesory

iPhone 14 jest napędzany znanym z ubiegłorocznych modeli procesorem Apple A15 Bionic (5 nm). Urósł RAM – zamiast 4 mamy teraz 6 GB. Wersje pamięciowe zaczynają się od 128 GB a kończą na 512 GB.

W iPhone 14 Pro zastosowano najnowszy procesor Apple A16 Bionic. Będzie on współpracował z 6 GB RAM. Podstawowa wersja pamięci to 256 GB, największa – 1 TB.

Wszystkie nowe iPhony obsługują sieć 5G.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro – cena

Za iPhone 14 128 GB trzeba zapłacić 799 USD. Ceny iPhone 14 Pro zaczynają się od 999 USD.

Na konferencji Apple ponadto zostały zaprezentowane: