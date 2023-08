Apple Music otrzymuje najlepszą funkcję ze Spotify. Kto się przesiada?

Apple Music walczy o zdobycie jak największej części rynku. I idzie to całkiem nieźle, ponieważ w momencie, w którym Spotify posiada ponad 30 proc. rynku, Apple Music znajduje się na drugim miejscu z około 15 proc. udziałem, co absolutnie nie jest złym wynikiem. Wiadomo jednak, że każdy chciałby zasiąść na fotelu lidera. Apple Music ma w tym wypadku wiele argumentów, jak chociażby dużą bazę użytkowników i fanów Apple, dla których jest naturalnym wyborem, a także - funkcje takie jak muzyka w formacie Hi-Fi.

Jednocześnie jest coś, co bardzo lubi wielu użytkowników Spotify, a co było niedostępne dla osób korzystających z innych platform. Aż do teraz.

Discovery Station - odkrywaj muzykę z Apple Music

Jak wynika ze słów rzecznika Apple, nowy tryb Discovery Station ma zawierać w sobie muzykę, której jeszcze nie słuchaliśmy. Mają tam znaleźć się zarówno artyści i zespoły, które znalazły się już na naszych playlistach, ale też tacy, których jeszcze nigdy nie słuchaliśmy. Oczywiście, głównym celem jest tutaj pomoc użytkownikowi w odkrywaniu zupełnie nowej muzyki, więc na playlistach generowanych przez usługę nigdy nie będzie powtarzających się utworów. Usługa będzie się też stale dopasowywała do naszego gustu muzycznego.

Źródło: Depositphotos

Jest więc to praktycznie dokładna kopia algorytmu, który znajduje się w Spotify w automatycznie generowanych playlistach "Discover Daily" i "Odkryj w tym tygodniu". A to akurat bardzo dobry ruch ze strony Apple, ponieważ to właśnie algorytmy Spotify są jedną z najmocniejszych stron tej aplikacji i dużo użytkowników mówi, że to właśnie one sprawiają, że wciąż trzymają się największej platformy streamingowej. Cóż, teraz mają oni o jeden argument więcej, żeby przesiąść się na usługę konkurencji.

Apple goni Spotify, kopiując wiele z funkcji lidera. Ostatnio chociażby została wprowadzona wersja aplikacji na komputery z Windowsem, czy chociażby tryb wyświetlania tekstu, zwany potocznie "trybem karaoke". Nie muszę chyba mówić, że jest też wiele rzeczy, w których Apple Music wygrywa, jak chociażby wspomniany dźwięk w wysokiej jakości czy wsparcie dla Dolby Atmos. Niedawno też Apple udostępniło osobną aplikację - Apple Music Classical, dla fanów muzyki klasycznej.