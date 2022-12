Spotify stale wygrywa wyścig w popularności, jednak Apple robi wszystko, żeby jak najbardziej zbliżyć się do konkurencji

Spotify to bezkonkurencyjnie najpopularniejsza platforma do streamowania muzyki na całym świecie. Nie jest również tajemnicą, że gigantowi z Cupertino delikatnie to uwiera — i chociaż Apple Music dumnie zajmuje drugie miejsce w tej klasyfikacji, to apetyt ma zdecydowanie większy.

Źródło: Depositphotos

Jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, Apple ma teraz doskonałą szansę na to, żeby jak najbardziej zbliżyć się do szwedzkiej platformy, która od niedawna jest głównym sponsorem FC Barcelony. Asem w rękawie może okazać się… karaoke.

Karaoke w domu. Poznajcie Apple Music Sing

Spotify już kilka dobrych miesięcy temu zapowiadało funkcję karaoke, która miała oceniać nasze umiejętności wokalne. Chociaż plany były wielkie, a prace zaawansowane, zdaje się, że wszystko stanęło w miejscu — i nie dostajemy żadnej informacji, kiedy będziemy mogli pośpiewać do telefonu z włączoną najpopularniejszą platformą strumieniującą muzykę.

Źródło: Apple

Apple postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce i ogłosić Apple Music Sing. Funkcja to „po prostu” karaoke, które (co może niektórych zaskoczyć, biorąc pod uwagę politykę firmy, na której czele stoi Tim Cook) nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń. Do zabawy wystarczy aktywna subskrypcja Apple Music oraz zintegrowany iPhone, iPad lub Apple TV 4K.

Premiera jeszcze w tym miesiącu. Szykują się śpiewające święta

Apple ogłosiło, że funkcja będzie dostępna jeszcze w tym miesiącu. Oczywiście nie wszystkie piosenki dostępne na platformie dostaną wsparcie dla karaoke, jednak firma zapowiedziała, że na start będziemy mogli śpiewać do „dziesiątek milionów utworów”. Nie wiem jak Wy, ale ja nie mogę się doczekać rodzinnego jazgotania “All I Want For Christmas Is You” z rodziną.

Źródło: Apple