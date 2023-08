Rekordowe pieniądze za iPoda! Nie uwierzysz za ile chcą go sprzedać!

iPod to jeden z popkulturowych symboli, których nikomu przedstawiać nie trzeba. Można nie lubić Apple, ale trudno spierać się z tym, że ich przenośny odtwarzacz muzyki był rewolucją na miarę tej, którą kilka dekad wcześniej przeprowadziło Sony ze swoim Walkmanem. Z perspektywy 2023 może to wydawać się śmieszne — w końcu wszyscy mamy smartfony, dostęp do usług ze streamingiem muzyki i usprawnieniami, które obecnie bierzemy za pewnik.

Pamiętacie swój ulubiony odtwarzacz mp3?

Kiedy jednak iPod debiutował w 2001 roku, sprawy nie były wcale takie oczywiste. To czas, w którym nawet "zwykłe" telefony komórkowe nie były większości na tyle multimedialne, aby słuchać za ich pośrednictwem muzyki. Produkt Apple był zatem ogromną rewolucją: nie tylko był solidnym przenośnym odtwarzaczem muzyki z ogromnym dyskiem pozwalającym przechowywać naszą muzykę. Do tego doszła też rewolucja w postaci sprzedaży cyfrowej muzyki. Steve Jobs wiedział co robi — świat oszalał na punkcie tego sprzętu.

Kiedy iPod debiutował, klienci zainteresowani sprzętem musieli zapłacić za niego 399 dolarów. Ile teraz trzeba zapłacić za ten kultowy sprzęt? Wielokrotność tej ceny. A przynajmniej jeżeli zależy nam na kolekcjonerskim iPodzie, który po dziś dzień nigdy nie został otwarty. Nówka sztuka.

Źródło: Apple

Nieotwarty iPod sprzedany na aukcji za blisko 30 tys. dolarów

W 2001 roku nowego iPoda kupowało się za 399 dolarów. Teraz zainteresowani takim sprzętem w stanie idealnym muszą zapłacić za niego... 29 tysięcy dolarów! Tak, oczy was nie mylą. Na aukcji odtwarzacz muzyczny Apple został wystawiony za rekordową sumę 29000 amerykańskich dolarów, czyli około 116 tys. złotych. W opisie produktu domu aukcyjnego Rally czytamy:

Steve Jobs, dyrektor generalny Apple, zaszokował świat zapowiedzią zupełnie nowego urządzenia, iPoda, w październiku 2001 roku. Ze swoim zwyczajowym dramatyzmem, Jobs obiecał umieścić 1000 piosenek w kieszeni każdego użytkownika, mówiąc światu: "Dzięki iPodowi słuchanie muzyki już nigdy nie będzie takie samo". Od tego czasu Apple sprzedało ponad 400 milionów iPodów i ponad 35 miliardów utworów. #IPOD to iPod 1. generacji firmy Apple z 2001 roku w oryginalnym fabrycznie zamkniętym pudełku. Oryginalny iPod został opracowany w ciągu zaledwie 10 miesięcy, rozpoczynając linię produktów, która do 2007 roku stała się najszybciej sprzedającym się odtwarzaczem muzycznym w historii. #IPOD to wczesny relikt renesansu Apple w XXI wieku.

Cena wydaje się kosmiczna, ale... nie przesadzona. W 2014 roku nowego iPoda sprzedano za 20 tys. dolarów na eBayu, w 2018 trzeba było zapłacić za sprzęt 25 tys. Jako że urządzenie nie młodnieje — a wręcz przeciwnie, ceny szybują dalej. I tak to się kręci. Zresztą inne sprzęty Apple'a także nie tanieją — w lutym pisaliśmy, że za pierwszego iPhone'a w pudełku zapłacono ponad 63 tys. dolarów. O bardziej retro sprzętach nawet nie wspominając.