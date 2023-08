Apple AirTag 2 określi nie tylko miejsce, ale też wysokość

Apple AirTag debiutował na rynku już ponad 2 lata temu. W tym czasie niewielki gadżet stał się całkiem popularnym narzędziem do śledzenia różnych rzeczy, od bagaży, przez samochody, a na zwierzętach kończąc. Wygląda na to, że druga generacja będzie miała jeszcze większe możliwości.

Apple AirTag 2 w 2024 roku?

Choć AirTag nadal spisuje się w swoich zastosowaniach bardzo dobrze, to nie ulega wątpliwości, że Apple pracuje nad jego następcą, który oczywiście będzie musiał być jeszcze lepszy. Sam koncept tego rozwiązania na pewno się nie zmieni, bo technologia stworzona przez Apple po prostu działa. Nie jest jednak tajemnicą, że AirTag pozwala tylko orientacyjnie określić położenie, problemy zaczynają się gdy chcemy znaleźć coś co znajduje się np. w kilkupiętrowym budynku. Wygląda jedna na to, że gigant z Cupertino będzie w stanie ten problem rozwiązać wraz z premierą AirTaga 2.

Jak donosi konto LeaksApplePro na X (Twitterze) wraz z nową wersja urządzenia pojawi się technologia 3D Precision Finding. W zamyśle ma ona pozwolić na określenie nie tylko miejsca, w którym znajduje się AirTag, ale również wysokości. Jak sama nazwa wskazuje, AirTag 2 ma umożliwić lokalizację w trzech wymiarach, więc dzięki sieci Find My App powinniśmy być w stanie określić również np. piętro na którym znajduje się lokalizator. Nie wiadomo co prawda jakby to miało dokładnie działać i w jakiej odległości od AirTaga musimy się znaleźć aby tak dokładnie określić lokalizację, ale wygląda na to, że Apple ma sporo czasu na dopracowanie tego rozwiązania.

Wcześniejsze doniesienia mówiły, że nowa wersja AirTaga może zadebiutować w 2024 roku, ale LeaksApplePro stawia raczej na 2025 rok. Jak zwykle tego typu informacje trzeba traktować z pewną dozą wątpliwości, a podejrzewam też, że plany Apple w tak długim horyzoncie mogą jeszcze ulec zmianie. Pewne jest jednak, że AirTag 2 powstaje i wprowadzi sporo nowych możliwości, które powinny jeszcze bardziej poprawić jego funkcjonalność. Czy będzie to w 2024 czy w 2025 roku to już kwestia wtórna.