Trzy nowe aplikacje Apple na Windowsa już dostępne!

Użytkownicy sprzętów oraz usług Apple korzystający z Windowsa mają powody do radości. iTunes nareszcie idzie w odstawkę - zastąpią go zupełnie nowe aplikacje!

O tym że Apple coraz bardziej "otwiera się" na użytkowników Windowsa obserwujemy od jakiegoś czasu. Firma regularnie serwuje kolejny pakiet nowości, który ułatwia funkcjonowanie wszystkim będącym w rozkroku między rozwiązaniami Apple, a innych producentów. Jeżeli byliście posiadaczami iPoda i korzystaliście z iTunes na Windowsie to... prawdopodobnie po dziś dzień boleśnie wspominacie to doświadczenie. Fakty są takie, że to absolutnie nie było nic przyjemnego — zwłaszcza kiedy widziało się, jak to samo oprogramowanie śmiga na Makach. Teraz sprawy mają się nieco inaczej. Nie tylko dlatego, że tak drastycznych różnic w działaniu już nie uświadczymy. Przede wszystkim świat aplikacji i podejście Apple do innych urządzeń się znacznie zmieniło.

Widać to jak na dłoni w przypadku chociażby aplikacji Apple Music, która na Androidzie działa po stokroć lepiej, niż ma to miejsce na iOS. Kuriozalne? Tak — ale nie powinno nas to chyba specjalnie dziwić, bo Google i Microsoft też potrafili zaserwować najlepsze warianty swojego oprogramowania niekoniecznie w obrębie własnych systemów.

Ale skoro świat zapomniał już o iTunes, a Apple coraz mocniej inwestuje w rozwój swoich usług (które, swoją drogą, każdego kwartału imponująco rosną w wynikach finansowych) — czas zadbać też o jak najlepszą ich dostępność — i to niezależnie od platformy. Stąd też wszędobylskie Apple TV w telewizorach, solidne aplikacje na Androidzie, a teraz nareszcie także nowe aplikacje na Windowsa.

Nowe aplikacje Apple na Windowsa: Apple Music, Apple TV oraz Apple Devices

Na tę chwilę wszystkie 3 aplikacje trafiły do sklepiku Microsoftu w wersji podglądowej — ale znajecie je kolejno tutaj:

Dwóch pierwszych raczej nie trzeba specjalnie przedstawiać. Apple Music to, po prostu, wygodna furtka ku swiecie streamingu muzyki od Apple, włącznie z dostępem do tamtejszego sklepu by kupować muzykę na własność — nie tylko ją streamować. Apple TV wygląda i działa analogicznie do tego, co znamy z macOS — od dostępu do abonamentu Apple TV+, przez opcję wypożyczania i kupowania filmów. Klasyka gatunku, dzięki której korzystanie z niej na Windowsie stanie się zwyczajnie wygodniejsze. Ale czym jest Apple Devices?

Apple Devices to zupełna nowość, która ma służyć do zarządzania urządzeniami takimi jak iPhone'y, iPady czy iPody z poziomu Windowsa. Na macOS od wielu lat jest to rozwiązanie wpisane w system, więc i na Windowsie po porzuceniu iTunes trzeba to było jakoś rozwiązać. No i właśnie, tutaj rozwiązaniem jest nowa, dedykowana, aplikacja — Apple Devices właśnie.

Na tę chwilę wszystkie 3 nowości dostępne są wyłącznie w wersji podglądowej, co sugeruje, że wciąż można spodziewać się tam zestawu problemów i niedociągnięć. No ale cóż - dobrze, że nareszcie coś w temacie się ruszyło i na Windowsie można już pożegnać iTunesa...