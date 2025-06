Apple kpi z Polaków. iPhone w naszym kraju traci sens

Wczorajsza prezentacja otwierająca WWDC potwierdziła plotki, które krążyły w sieci od kilku miesięcy. Apple przygotowało rewolucję w nazewnictwie swoich systemów oraz zaprezentowało nowy interfejs graficzny dla wszystkich sprzętów. Liquid Glass – bo tak nazwano interfejs, stawia na rozwiązania znane z Apple Vision Pro – przezroczyste, szklane elementy mają być powiewem świeżości bez zbytniego ingerowania w obecny układ ekranu iPhone’a, iPada, komputerów Mac, zegarków Apple Watch, czy Apple TV. Apple przez kilkanaście minut opowiadało też o Apple Intelligence – sztucznej inteligencji działającej lokalnie lub w ramach bezpiecznej, indywidualnej chmury obliczeniowej, do której firma nie ma dostępu. I wszystko brzmi super, gdyby nie fakt, że niemal połowa nowości iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, czy watchOS 26 będzie dla nas bezużyteczna.

Sprzęty Apple w Polsce są drogie – nie ma co się oszukiwać. Za iPhone’a 16 Pro w oficjalnej dystrybucji (sklep Apple) trzeba obecnie zapłacić 5299 zł (za podstawowy wariant 128 GB). W tej cenie mamy smartfon, którego potencjału nie możemy w pełni wykorzystać. Ani na iOS 18, ani na zapowiedzianym właśnie iOS 26. Dlaczego? Ato dlatego, że Apple Intelligence nie działa w języku polskim. I nic się w tej kwestii w najbliższym czasie nie zmieni. Apple wczoraj zapowiedziało udostępnienie AI w większej liczbie języków, jednak polskiego na liście zabrakło, co pokazuje, że Amerykanie albo nie dostrzegają potencjału w naszym rynku, albo mają ogromne problemy z nauczeniem Siri i Apple Intelligence naszego języka. W to akurat nie wierzę, patrząc na to, jak z podejściem do AI po polsku radzi sobie konkurencja).

Apple ma w nosie Polaków. Płać dużo, dostań mniej

Problem w tym, że brak Apple Intelligence w Polsce przekłada się też na inne urządzenia z logo nadgryzionego jabłka. Firma z Cupertino bardzo chce, byśmy korzystali z jej rozwiązań AI, ale kompletnie zapomina, że w naszym kraju jest ona niedostępna – przynajmniej w takiej formie, z jakiej moglibyśmy z niej w wygodny sposób korzystać. Apple Intelligence zawitało do Unii Europejskiej kilka miesięcy temu, ale by z niej skorzystać, trzeba sporo zmienić w ustawianiach. Jako że usługa ta nie jest dostępna po polsku, musimy zmienić język iPhone’a, iPada, czy komputera Mac na inny – np. angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski (Brazylia), hiszpański, japoński, koreański lub chiński (uproszczony).

Po udostępnieniu iOS 26 jesienią tego roku Apple Intelligence będzie obsługiwało dodatkowo duński, holenderski, norweski, portugalski (Portugalia), szwedzki, turecki, chiński (tradycyjny) i wietnamski. Musimy więc poświęcić wygodę korzystania z urządzenia po polsku, jeśli chcemy skorzystać z AI. I choć dla osób znających powyższe języki nie jest to problemem, spora grupa użytkowników sprzętu Apple nie chce zmieniać języka.

A my? Jak widać, prawie 40-milionowy kraj nie jest w żaden sposób atrakcyjny dla Apple i choć w przeszłości pojawiały się sygnały, że Siri zawita nad Wisłę, nic takiego się nie stało i można podejrzewać, że minie wiele lat, zanim Apple Intelligence pojawi się w naszym kraju. Szkoda tylko, że konkurencja nie ma żadnego problemu w dostarczaniu swoich rozwiązań AI po polsku, które są dostępne na smartfonach z Androidem. Najgorsze jest jednak to, że płacimy pełną cenę za wybrakowany towar, z którego nie da się w pełni korzystać. Czy tak to powinno wyglądać?