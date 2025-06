Rewolucja w designie i numeracji - iOS 26 i wszystko, co o nim wiemy

Ostatnią rewolucję w designie systemy Apple zaliczyły wraz z wydaniem systemu iOS 7. W końcu przyszła pora na to, by znów wywrócić wzornictwo do góry nogami i zaproponować klientom coś zupełnie nowego. Poznajcie iOS 26 z Liquid Glass - zupełnie nowym wyglądem, który znajdziemy na niemal wszystkich urządzeniach Apple.

Ekran blokady

Zacznijmy od tego, jak zmienił się ekran blokady. Liquid Glass sprawił, że jest teraz jeszcze bardziej przejrzysty i podkreślający wybraną tapetę. Naturalnie pojawiło się również całe mnóstwo narzędzi do personalizacji. Można wybrać wygląd i rozmiar zegara itd. Tapetę podkreślają również efekty 3D, dzięki którym zegar może zniknąć pod wybranym elementem tapety.

Aparat

W iOS 26 aplikacja aparatu uległa dalszym uproszczeniom, przez co jest jeszcze bardziej przejrzysta. Mimo tego Apple udało się ukryć mnóstwo przydatnych funkcji, pozwalajacych robić jeszcze lepsze zdjęcia. Ustawienia w aplikacji aparatu są teraz jeszcze bardziej intuicyjne i dostępne.





Safari

Najistotniejszą nowością jest dodanie pływającego paska menu, dzięki czemu strona internetowa prezentowana jest na całym ekranie, od krawędzi do krawędzi.

CarPlay

Liquid Glass trafił również do interfejsu Apple Car Play. Dzięki temu ikony wyglądają równie dobrze zarówno po wybraniu jasnego, jak i ciemnego motywu. Ułatwiono reagowanie i odpowiadanie na wiadomości w iMessage i znacząco przemodelowano ekran główny, by zmieściło się na nim jeszcze więcej przydatnych informacji. Zmiany trafią również do CarPlay Ultra – interfejsu, w którym CarPlay prezentowany jest na ekranie przed kierowcą



Telefon

Najważniejszą zmianą jest nowy ekran główny, w którym połączono ulubione kontakty z ostatnio wybieranymi. Dzięki temu możliwe jest szybsze wybranie interesującego nas numeru. Pojawiła się również funkcja Call Screening ułatwiająca filtrowanie niechcianych połączeń. Funkcja Hold Assist ułatwia porozumiewanie się z systemami automatycznymi gdy dzwonimy na infolinię. Dzięki niej użytkownik otrzyma powiadomienie, gdy po drugiej stronie połączenie odbierze żywy konsultant.

Wiadomości

Najważniejsza zmiana w aplikacji do obsługi wiadomości to możliwość ustawienia własnej tapety. Dzięki Apple Intelligence będzie można wygenerować również własne tło. Sporo innowacji pojawiło się w wiadomościach grupowych m.in. informacja o tym, kto właśnie pisze wiadomość w konwersacji grupowej.

Również w tej aplikacji pojawiła się funkcja pozwalająca na odfiltrowanie niechcianych wiadomości od tych wyslanych przez nasze kontakty.





Apple Intelligence

W niedostępnej w języku polskim Apple Intelligence pojawiła się funkcja automatycznego tłumaczenia tekstu. Dzięki temu można np. prowadzić konwersację w wiadomościach nawet wtedy, gdy rozmówcy porozumiewają się w różnych językach. Funkcja działa również podczas wideorozmów w FaceTime i połączeń telefonicznych.





Apple Music

W aplikacji Apple Music pojawiło się tłumaczenie tekstów piosenek i podpowiedzi właściwego wymawiania słów używanych w danym utworze. Można również przypiąć ulubiony utwór, autora czy playlistę do ekranu głównego Apple Music.





Mapy

Aplikacja automatycznie dostosowuje się do naszych codziennych nawyków w komunikacji. Analizuje, jakie trasy pokonujemy i proponuje optymalne sposoby na ich pokonanie. Zapisuje również listę odwiedzonych miejsc, by można było do nich wrócić w dowolnym momencie.

Portfel

W najbliższym czasie usługa cyfrowego kluczyka do samochodu trafi do kilkunasty kolejnych marek. Pojawią soę również mapy lotnisk dostępne w prosty sposób po dodaniu karty pokładowej. Dzięki nim odnalezienie się na nowym dla nas lotnisku, będzie znacznie prostsze. Apple dodało również funkcję śledzenia przesyłek bezpośrednio w aplikacji, przy pomocy której za nie zapłaciliśmy.





Gry

W iOS 26 pojawi się nowa aplikacja do zarządzania grami zainstalowanymi na naszym iPhonie. Aplikację będzie można obsługiwać również przy pomocy podłączonego po Bluetooth kontrolera, na przykład tego od PlayStation 5. Pojawią się w niej również funkcje społecznościowe, jak rywalizacja ze znajomymi.





Oprócz tego pojawi się funkcja Visual Intelligencje, która jako że bazuje na Apple Intelligence, w Polsce dostępna nie będzie.





Oprócz tego jest jeszcze całe mnóstwo pomniejszych nowości. Oto one: