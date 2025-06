Podsumowanie konferencji Apple. Najważniejsze nowości z WWDC 2025

Konferencji WWDC daleko do rozmachu rodem z zapowiedzi nowych komputerów czy smartfonów Apple. Ale to jednak tam dowiadujemy się najwięcej o planach giganta z Cupertino. To właśnie podczas Worldwide Developers Conference firma opowiada o nowościach które zmierzają do ich urządzeń od strony oprogramowania. W tym roku przecieki sugerowały, że doczekamy się całego szeregu rewolucyjnych zmian. Czy faktycznie tak będzie?

WWDC 2025 - wszystkie najważniejsze nowości zapowiedziane na konferencji

Liquid Glass: dużo mówiło się o tym, że w tym roku systemy Apple staną się bardziej "szkliste". I faktycznie tak się stanie! Całe szczęście jednak tym razem nie będziemy zawaleni gradientami na wzór tego, co pamiętamy z iOS do wersji 6 i starych macOS. Będzie na wskroś współcześnie i elegancko. Szczerze mówiąc - na pierwszych zrzutach nowa estetyka prezentuje się znakomicie!

Nowe nazewnictwo systemów Apple: kolejne plotki stają się faktem! Zamiast kolejnych liczb w nazwie systemów, od tego wszystkie systemy doczekają się nazewnictwa nawiązującego do roku. Dlatego też nadchodzącej jesieni otrzymamy iOS 26, macOS 26, watchOS 26 i spółkę!

iOS 26: to właśnie na te nowości świat czekał najbardziej. Rewolucji się nie spodziewajcie - chyba że wizualnych, w związku z estetyką Liquid Glass. Mimo wszystko system doczeka się kilka miłych nowości - przynajmniej u nas, bo w Stanach Zjednoczonych będzie ich znacznie więcej. Po latach czekania w Wiadomościach nareszcie będzie można zmienić tło rozmowy. Doczekamy się również automatycznych tłumaczeń podczas wymiany wiadomości, rozmów telefonicznych i na Facetime. W Portfelu zmienią się karty pokładowe, które teraz będą bardziej zaawansowane i podpowiedzą nam gdzie powinniśmy udać się na lotnisku. Wisienką na torcie jest zupełnie nowa aplikacja, w której zebrane będą wszystkie informacje na temat gier.

watchOS 26: nowości dla zegarków Apple również nie powaliły. Tutaj również czeka nas odświeżony wygląd, a także dodatkowy asystent, który będzie informował nas o progresie naszego treningu. Możemy też tworzyć samodzielnie programy treningowe, które sami wybierzemy, a także lepszą integrację z muzyką. Wisienką na torcie jest nowy gest "wyciszania" powiadomień, który pozwoli szybko pozbyć się rozproszenia i wrócić do naszych zadań oraz... systemowa aplikacja Notatki!

tvOS 26: system doczeka się odświeżonego designu i nowej opcji wyłącznika. Wszystko wygląda lepiej, ładniej, czyściej - a na dodatek po wybudzeniu systemu możemy liczyć na wybór profilu użytkownika. NARESZCIE!

macOS 26 Tahoe: podobnie jak cała reszta, system na komputerach również doczeka się estetyki Liquid Glass. Ponadto Apple z dumą opowiada o lepszym wyszukiwaniu Spotlight. "Duży" system Apple doczeka się nareszcie aplikacji Dziennik, a także więcej opcji w Control Center. Nareszcie zawitają tam również zaawansowane automatyzacje związane ze skrótami, a także dedykowana grom Aplikacja. To tyle, kurtyna!

visionOS 26: Apple pochwaliło się szeregiem zmian i nowości zmierzających do ich gogli rozszerzonej rzeczywistości, która kompletnie nikogo nie interesuje. Z najważniejszych zmian: doczekają się wsparcia dla kontrolerów PlayStation VR2 i spatial widżetów.