Czy Twój sprzęt Apple otrzyma aktualizację? Mamy pełną listę

Masz kilkuletniego iPhone'a, MacBooka, iPada albo inny sprzęt wyprodukowany przez Apple i zastanawiasz się, czy dostanie aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania? Już to wiemy. Oto pełna lista kompatybilności sprzętowej dla systemów iOS 26, iPadOS 26, WatchOS 26 i macOS 26.

Tuż po zakończeniu konferencji rozpoczynającej WWDC 2025 Apple zaprezentowało listy kompatybilności dla najnowszych systemów. Krótko mówiąc: właśnie tego można było się spodziewać. Powoli kończy się wsparcie dla MacBooków z Intelem, a to nie koniec ograniczeń.

Te iPhone'y otrzymają iOS 26

Zgodnie z tym, co właśnie ogłosiło Apple, najstarszym iPhonem, który otrzyma aktualizację do iOS 26 będzie iPhone 11. Aktualizacji doczeka się również iPhone SE (2. generacji) i co naturalne iPhone 16e. Pełna lista iPhone'ów kompatybilnych z iOS 26 prezentuje się następująco:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. generacja i nowsze)





Oto MacBooki i komputery Mac oraz iMac z aktualizacją do macOS 26 Tahoe

Na liście wspieranych przez najnowszą aktualizację urządzeń nie znajdziemy już żadnego MacBooka Air z procesorem Intel. Również MacBooki Pro z procesorami od tego dostawcy są wspierane tylko w najnowszych odsłonach. Co oczywiste, macOS 26 Tahoe otrzymają wszystkie komputery wyposażone w układy SoC Apple Silicon.

Pełna lista komputerów, na których zainstalujemy macOS 26 Tahoe, prezentuje się tak:

MacBook Air z Apple Silicon (2020 i nowsze)

MacBook Pro z Apple Silicon (2020 i nowsze)

MacBook Pro (16-calowy, 2019)

MacBook Pro (13-calowy, 2020 cztery porty Thunderbolt)

iMac (2020 i nowsze)

Mac mini (2020 i nowsze)

Mac Studio (2022 i nowsze)

Mac Pro (2019 i nowsze)





Pełna lista iPadów ze wsparciem iPadOS 26

Jak poinformowało Apple, iPadOS 26 będzie można zainstalować na następujących urządzeniach:

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12,9-calowy (3. generacja i nowsze)

iPad Pro 11-calowy (1. generacja i nowsze)

iPad Air (M3)

iPad Air (M2)

iPad Air (3. generacja i nowsze)

iPad (A16)

iPad (8. generacja i nowsze)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (5. generacja i nowsze)





Apple Watch z aktualizacją do watchOS 26

By korzystać z najnowszej wersji systemu watchOS, użytkownicy Apple Watcha SE 1. generacji będą musieli wyposażyć się w nowszy model. Który? Jeden z oficjalnie wspieranych. Oto one:

Apple Watch SE (2. generacji)

Apple Watch Serii 6

Apple Watch Serii 7

Apple Watch Serii 8

Apple Watch Serii 9

Apple Watch Serii 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2