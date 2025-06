Apple zabierze Cię w dziką podróż. Przewodnikiem były komandos

Apple ma już całkiem pokaźną ofertę przyrodniczych filmów dokumentalnych – między innymi Ziemia w nocnych barwach, Wielkie zwierzęta czy Mały świat – a teraz zapowiada kolejną perełkę, która przeniesie nas do dzikiego świata natury. Tym razem jednak nie będzie to typowa produkcja przyrodnicza, a serial dokumentalno-przygodowy, który poprowadzi były komandos Royal Marines, Aldo Kane.

The Wild Ones – nowy dokument Apple o zagrożonych gatunkach

Trzeba przyznać, że twórcy The Wild Ones zmontowali całkiem niezłą ekipę – ramię w ramię z byłym żołnierzem stanie ekspert od fotopułapek i dzikiej przyrody Declan Burley oraz ekologiczny narrator i operator filmowy Vianet Djenguet. To nie tylko miłośnicy natury, ale też fani mocnych wrażeń, dlatego nowy serial Apple skupi się na ekspedycji mającej na celu odnalezienie i ochronę najbardziej zagrożonych gatunków zwierząt na naszej planecie, w najbardziej odległych i niebezpiecznych lokalizacjach – od Malezji, przez Mongolię, aż po Gabon.

Ekipa filmowa wykorzystała nowoczesną technologię kamer do uchwycenia rzadkich, a często po raz pierwszy zarejestrowanych okazów, takich jak tygrys malajski, niedźwiedź gobijski, leopard kaukaski, nosorożec jawajski – widz zaś będzie mógł w domowym zaciszu obserwować te piękne i dzikie kadry z poziomu telewizora. Premiera The Wild Ones została zaplanowana na 11 lipca 2025.

Źródło obrazka wyróżniającego: Apple

