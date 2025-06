Czas już trochę zatarł w pamięci ten fakt, ale to właśnie Apple lata temu zaczęło rewolucję grową. To wraz z otwarcie ich sklepu cyfrowego na iPhone'ach, każdy, kto posiadał telefon zaczął zmieniać się w gracza. Z czasem jednak gigant stracił parę i cała branża zdołała ich wyprzedzić. Dzisiaj pokazano nadchodzącą zmianę.

Aktualizacja: pierwotnie nie było jeszcze wieści o wersji na MacOS

Apple jak Steam, od teraz wszystkie gry w jednym miejscu

W nadchodzącej nowej wersji systemu operacyjnego iOS 26, gigant z Cupertino rozpoczyna nową historię gier. Oto nadchodzi zupełnie nowa aplikacja Apple Games. Będzie to zupełnie nowe podejście do gamingu na iPhone'ie, na którym niczym w bibliotece Steam, będzie można z jednego miejsca mieć dostęp do wszystkich gier ekskluzywnych dla platformy, jak i tych multiplatformowych. To tutaj będzie czekać Assasin's Creed, GTA czy Stardew Valley.

Apple zaprezentowało wygodny interfejs dzięki, któremu będzie można od razu wrócić do ostatnio granych tytułów. Zupełnie jak na konsolach czy wspomnianym Steamie. Znajomi będą mogli podejrzeć nasz profil i zobaczyć co trzyma nas przed ekranem. To też oczywiście będzie najlepszy sposób, aby doświadczać ponad 200 gier z płatnej biblioteki Apple, czyli Apple Arcade, które są dostępne w subskrypcji o tej samej nazwie albo Apple One (opcji, która wychodzi w ogólnym rozrachunku najkorzystniej).

Szczególnie z tego ostatniego można być zadowolonym najbardziej. Na tę chwilę, do listy tej usługi trzeba się przeciskać przez cały sklep cyfrowy Apple Store. Co, chociaż nie zabierało nie wiadomo ile czasu, było zagmatwane, irytujące i nieintuicyjne. Dzięki Apple Games nie będzie trzeba się zastanawiać, gdzie szukać gier – odpowiedź będzie prosta: w aplikacji Gry.

Nie tylko iOS, MacOS również wchodzi na wyższy poziom

Gdy w trakcie prezentacji zakończono temat gier na systemie Apple, można było poczuć niedosyt – jak to? To gaming w Cupertino istnieje tylko na telefonach? Na szczęście nie trzeba było czekać długo i w końcu nadeszła pora na omówienie komputerów autorstwa Apple, czyli urządzeń na systemach MacOS. Spokojnie, od teraz i na Macach będzie można już wygodnie grać.

Można powiedzieć, że "no, nareszcie!", prawda? Firma od lat dostarcza naprawdę potężne i wydajne komputery, które nie potrafią jednak zachęcić do siebie graczy, którzy z o wiele większą przyjemnością gromadzą się wokół "pecetów". Jednakże szczerze mówiąc, czy Apple kiedykolwiek próbowało coś zrobić w kierunku, żeby tę sytuację zmienić? Cóż...

Z Apple Games widzimy pierwszy krok w stronę czegoś, co zaczyna przypominać aplikacje oraz platformy, do których gracze są przyzwyczajeni. Epic Games Store, Steam, GOG Galaxy to przykłady sklepów stawiających przede wszystkim na gry. Od razu wiadomo co jest najważniejsze i po co się tu weszło. Apple wykonało właśnie ruch sugerujący, że chce graczy i rozpoczyna proces, którym chce sobie zdobyć ich przychylne oko.

Miejmy nadzieję, że to koniec ze wciskaniem graczy na siłę do sklepu z aplikacjami.