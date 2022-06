AirTag doskonałym narzędziem dla stalkerów? Mnóstwo okropnych historii związanych z lokalizatorem

Lokalizator od Apple debiutujący ponad rok temu to mały i zgrabny sprzęt, który jest doskonały w swej prostocie. Nie zabrakło jednak całego mnóstwa skandali z AirTagiem związanych, głównie dotyczących stalkowania. Lokalizująca pastylka od Apple bardzo często była wykorzystywana nie do końca legalnie, o czym było bardzo głośno w sieci.

Niedawno informowaliśmy nawet o 26-letniej kobiecie ze Stanów Zjednoczonych, która została oskarżona o morderstwo z premedytacją, po tym, jak udało jej się namierzyć ofiarę za pomocą właśnie AirTaga. Apple wprowadziło kilka zmian, które miały wpłynąć na wykorzystywanie lokalizatorów w nielegalny sposób, lecz - jak widać - na niewiele się to zdało.

Mimo wszystko, sprzedaż ma się bardzo dobrze. Druga generacja może być w drodze

Znany i zaufany analityk, Ming-Chi Kuo, poinformował dziś, że sprzedaż AirTagów stale się zwiększa. Szacunkowe wysyłki lokalizatora od giganta z Cupertino wynoszą około 20 milionów w 2021 roku i 35 milionów sztuk w 2022 roku. Trzeba przyznać, że to naprawdę doskonały wynik.

Insider pisze:

AirTag, któremu nie poświęcono zbyt wiele uwagi, od czasu premiery stopniowo rosło w przesyłkach. Szacunki wysyłek AirTag sięgają około 20 mln i 35 mln jednostek odpowiednio w latach 2021 i 2022. Jeśli dostawy AirTag będą nadal rosły, wierzę, że Apple opracuje drugą generację.

AirTag to nadal dobry i przydatny sprzęt

O ile nie macie złych zamiarów, AirTag jest naprawdę doskonałym sprzętem, co w swoich tekstach udowodnili Konrad Kozłowski oraz Tomasz Szwast. To naprawdę świetny sposób do namierzania portfeli, kluczy, słuchawek, plecaków czy bagaży - pozostaje jedynie mieć nadzieję, że druga generacja wprowadzi większe zabezpieczenia przed hakerami.

