Lokalizatory od Apple mają spory problem. Są używane do śledzenia ludzi. Apple dużo mówi o prywatności a kolejne doniesienia o przypadkach stalkingu z wykorzystaniem AirTaga nie pasują do tej narracji. Firma podejmuje więc kolejne działania, mające na celu ograniczenie nielegalnego wykorzystywania lokalizatora.

AirTag otrzyma nowy ekran konfiguracji

AirTag wykorzystuje m.in. Bluetooth oraz układ U1 (dostępny od iPhona 11 w górę). Korzysta z sygnału innych iPhonów do precyzyjnego lokalizowania zagubionych przedmiotów. Problem polega na tym, że ta metoda skuteczna jest także do śledzenia niczego nieświadomych ofiar. Apple z początku wykluczało taką możliwość, z uwagi na sygnały dźwiękowe oraz powiadomienia, które emituje „podrzucony” AirTag. W praktyce jednak zabezpieczenia te nie były skuteczne i nierzadko w ogóle nie powiadamiały użytkownika iPhona, że AirTag może znajdować się w jego bliskim otoczeniu. Właściwie wystarczyło wyeliminować wbudowany do urządzenia głośniczek, aby akcesorium stało się cichym narzędziem stalkera.

Źródło: AppleInsider

W nadchodzącej aktualizacji systemu iOS pojawić się mają zmiany, które – przynajmniej według Apple – mogą przyczynić się do rozwiązania problemu. Aktualizacja 15.4 wprowadzi nowy komunikat wyświetlający się podczas konfiguracji urządzenia. Informować on będzie o powiązaniu lokalizatora z Apple ID użytkownika, zawierającym jego dane. Ponadto znajduje się tam także notka, że wykorzystanie AirTaga do śledzeniach innych bez ich zgody jest przestępstwem, a lokalizator został zaprojektowany tak, aby ułatwić odpowiednim służbom identyfikowanie przestępców. Zmiany dotkną także aplikacje Znajdź. Usunięta została możliwość wyłączenia alertów bezpieczeństwa, zamiast tego możliwe będzie dostosowanie powiadomień o lokalizacji i śledzeniu. W aktualizacji usunięto także mylący alert, który wykrywał słuchawki AirPods jako potencjalnie podejrzane „nieznane akcesorium”.

To prawdopodobnie dopiero początek większych zmian w AirTagach. Aktualne modyfikacje są dostępne w becie iOS 15.4, a finalna wersja aktualizacji prawdopodobnie trafi w ręce użytkowników na początku przyszłego miesiąca. Na 8 marca planowana jest bowiem kolejna konferencja Apple.