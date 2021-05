Jak dobrze wiadomo, Apple nie tylko jest jedną z najwyżej wycenianych firm na świecie, ale też – dzierży w swoich rękach kilka muzycznych rekordów. Swego czasu dzięki dodawanym do iPhone’ów EarPodsom firma była największym producentem słuchawek przewodowych, teraz dokładnie taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku słuchawek bezprzewodowych. Apple Airpods trzymają w rękach ok. 30 proc rynku – dwa razy więcej niż drugie na liście Xiaomi. Od czasu stworzenia pierwszego iPoda Apple sukcesywnie inwestuje w swój dział związany z muzyką w postaci usługi streamingowej Apple Music oraz wspomnianych już różnych wersji Airpodsów. Według przecieku już 18 maja możemy spodziewać się zmian w obu tych kategoriach. Co nas czeka?

Apple Music HiFi

Pierwszą i bardzo istotną zmianą jest dodanie możliwości odtwarzania muzyki w wysokiej jakości (high fidelity) przez Apple Music. Informowaliśmy już o tym jakiś czas temu, kiedy w kodzie aplikacji zostały odnalezione informacje o możliwości oferowania funkcji „bezstratne audio”. Oczywiście, gdyby sam fakt posiadania muzyki w wyższej jakości decydował o rynkowym sukcesie, Tidal i Deezer królowaliby zamiast Spotify. Warto jednak wziąć pod uwagę, że sukces Apple Music to nie tylko sama muzyka, ale też możliwości jakie daje bycie częścią większego ekosystemu. Dziś Apple Music jest chociażby częścią bardzo atrakcyjnego pakietu Apple One i oferowanie muzyki HiFi jest kolejnym argumentem za tym, by z niego skorzystać. Co więcej, jest duże prawdopodobieństwo, że Apple nie będzie z tej okazji podnosiło cen swoich abonamentów, co z kolei da mu dużą przewagę nad tak samo wycenionym Spotify.