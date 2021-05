Czy plan HiFi zachęciłby Was do przesiadki ze Spotify na Apple Music?

Gdyby najważniejszy dla słuchaczy był plan HiFi, czyli dostęp do serwisu streamingującego w dużo wyższej (nazywanej bezstratną) jakości, to Tidal byłby królem tego segmentu rynku. A jednak nim nie jest. Jakiś czas temu Spotify zapowiedziało wprowadzenie planu HiFi do swojej usługi, teraz w kodzie aplikacji Apple Music w wersji 14.6 eta 1 znaleziono „bezstratne audio”, co sugeruje, że amerykańska firma jest o krok od wprowadzenia takiego planu. Mówi się również, że nie odbije się to negatywnie na cenie i ma ona wynosić tyle, ile Apple Music kosztuje aktualnie – czyli 9,99 dolara. W takiej cenie Apple mogłoby nieco zamieszać na rynku streamingu i jeśli uważacie, że przecież to biznesowo nie ma sensu – to przypomnijcie sobie, że Apple podniosło jakość kupionych u nich filmów z HD do 4K, HDR – za darmo.

Jest duża szansa na to, że wprowadzenie planu HiFi pokryje się z premierą słuchawek AirPods 3, a jednocześnie będzie mocnym punktem przemawiającym za zakupem AirPods Max. Bo sami chyba przyznacie, że aktualnie wygląda to dość dziwnie – firma posiada drogie słuchawki z półki premium, ale nie ma usługi muzycznej, która pozwalałby w pełni wykorzystać ich możliwości. Audio w wyższej jakości dobrze korespondowałoby również z jakością materiałów w AppleTV+, które w żaden sposób nie zachwyca rozmiarem biblioteki filmów i seriali, oferuje jednak najlepszą jakość pośród tego typu serwisów. Nadrabiam ostatnio bibliotekę tej usługi i widać, że wizualnie oferuje w tej chwili najwięcej.

Robiłem ostatnio przymiarki do Apple Music i mając w domu kilka sprzętów od Apple zastanawiałem się, czy to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Ostatecznie zostałem przy Spotify – w dużej mierze z przyzwyczajenia, ale również ze względu na kilka funkcji, których Apple Music nie posiada. Dla wielu posiadaczy iPhonów to jednak naturalny serwis, który wybierają w pierwszej kolejności. Szczególnie, że można go opłacać w paczce Apple One.

