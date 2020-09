Apple One – wszystkie usługi Apple w opłacalnym pakiecie [polskie ceny]

Apple dosyć rozsądnie podzieliło pakiet na trzy segmenty cenowe. Individual to pojedyncze konto w Apple Music, Arcade, TV i w chmurze (50 GB) za 14,95$ miesięcznie. Family to dokładnie ten sam pakiet, ale rozszerzony o większą liczbę kont (do 6) i większą pojemność chmury (200 GB) – kosztuje 19,95$ miesięcznie. Dla najbardziej wymagających użytkowników jest pakiet Premier, który dorzuca do tego Apple News i Fitness+ oraz 2 terabajty pojemności w iCloud – wyceniono go na 29,95$ miesięcznie.

Póki co w Polsce dostępne są tylko dwa podstawowe pakiety, nazwane Dla Ciebie i Dla Rodziny. Pierwszy z nich kosztuje 24,99 zł a drugi – 39,99 zł. Zapewne po wejściu Fitness+ do Polski pojawi się u nas także trzeci pakiet.