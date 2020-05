Wiem, że czytają to osoby z Realme Polska i że pewnie sobie tym u nich mocno przechlapię, ale zdania nie zmienię – próba budowania wolumenu sprzedaży na produkcie podszywającym się pod inny jest dla mnie czymś, co trudno zaakceptować. Jeżeli ktoś jednak chciałby skusić się na to cudo, to informuję, że Air Buds wyposażono w układ R1 (wcale nie nawiązujący nazwą do Apple) z łącznością Bluetooth 5.0 , który ma charakteryzować się niskimi opóźnieniami, 12-milimetrowy dynamiczny wzmacniacz basów oraz baterię pozwalającą na 17 godzin słuchania muzyki. Dodatkiem mają być inteligentne elementy sterujące i eliminujące szumy z otoczenia (czy chodzi o ANC – tego marka nie mówi).

Na razie nie znamy cen urządzeń w Polsce. O tym, ile kosztują dowiemy się z konferencji online, którą Realme zorganizuje za pośrednictwem mediów społecznościowych 12 maja o godzinie 11:00.

Skusicie się na nowe słuchawki?

Źródło: biuro prasowe