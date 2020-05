AirPods zmieniły rynek słuchawek. Wyjaśnię dlaczego

AirPods, czyli wszyscy śmiejemy się z końcówek od elektrycznej szczoteczki do zębów

Apple wypuściło swoje pierwsze słuchawki AirPods dość dawno, bo w grudniu 2016 roku. Zaprezentowano je wraz ze smartfonem iPhone 7, który był pierwszym telefonem Apple bez złącza słuchawkowego. Można więc powiedzieć, że to właśnie ten model zapoczątkował trend na pozbywanie się złącza mini-jack. Wiem, że za nim tęsknicie, ale tak samo jak iPhona 7, za tę zmianę można też obwiniać właśnie AirPodsy. I nie, wspólna prezentacja tych dwóch produktów nie była przypadkiem.

Całkowicie bezprzewodowe słuchawki, które dodatkowo nie były połączone ze sobą żadnym kablem. Do tego małe etui przytrzymujące je magnetycznie. Dziś nie robią już wrażenia, ale w czasie swojej premiery były…osobliwe. Internet zalały oczywiście śmieszne obrazki, na których porównywano AirPodsy do końcówek od elektrycznej szczoteczki do zębów. Jakże śmieszni „internauci” wtykali sobie te końcówki do uszu oczekując na wirtualny przyklask w serwisach społecznościowych.

Dziś to najpopularniejsze słuchawki na świecie. I nawet gdyby nie patrzeć na sprzedaż, to myślę że żadne słuchawki nie doczekały się tylu podróbeki i nie były inspiracją dla innych firm – co w sumie kończyło się często bezmyślnym kopiowaniem, by tylko wpasować się w trend i za mniejsze pieniądze zaoferować podobny do AirPodsów wygląd. Tak, moim zdaniem bezprzewodowe słuchawki Apple stały się w pewnym sensie symbolem tej gałęzi rynku technologicznego i pewnie zostaną nim już na zawsze. A przecież nie były ani najładniejsze, ani najlepsze. Przynajmniej jeśli chodzi o klasyczne sposoby oceniania słuchawek. Zabawne jest natomiast to, że Apple najpierw zabrał użytkownikom złącze mini-jack, by chwilę później pokazać rozwiązanie tego problemu. Moi drodzy, tak właśnie robi się pieniądze. Dokładnie 8 miliardów dolarów – tyle Apple zarobiło już na samych AirPodsach.

I tylko smutno się patrzy jak kolejne duże firmy kopiują ten sam design, z którego w 2016 roku się naśmiewaliśmy. Są dwie opcje – albo faktycznie jest najlepszy, albo po prostu chcą zarobić na ludziach, którzy koniecznie muszą mieć w uszach AirPodsy, ale nie mają iPhona lub kasy na oryginał.

Dobry, ale nie najlepszy produkt. To wystarczy

AirPodsy nie były ani pierwszymi, ani najlepszymi bezprzewodowymi słuchawkami. Najłatwiej ich fenomen wytłumaczyć twierdzeniem, że „fanboje Apple kupią wszystko„. Na to trzeba jednak patrzeć trochę szerzej i nie zapominać o jednej kwestii – produkty Apple przeznaczone są dla użytkowników urządzeń Apple. Firma przez lata tworzyła swój ekosystem i takie urządzenia jak AirPods czy zegarek Apple Watch świetnie wpisują się w ten trend. Dodatkowo są kolejną cegiełką tego ekosystemu. I nie jest tajemnicą, że oba sprzęty zostały zaprojektowane i stworzone z myślą o iPhonie, dlatego były i są najlepszymi słuchawkami do tego sprzętu. A przecież iPhonów jest na rynku cała masa, więc i odbiorców nowego produktu na pewno nie zabraknie. Przede wszystkim dlatego, że w przeciwieństwie do klasycznego połączenia bluetooth, łączą się z urządzeniami Apple błyskawicznie, nie zrywają połączenia i dopiero po zakupie własnych AirPods Pro zrozumiałem jak to jest ważne w kontekście codziennego użytkowania i jak zmienia podejście do słuchawek. Od wielu lat jestem w bezprzewodowym świecie muzyki i jeszcze żaden sprzęt nie był dla mnie tak wygodny.

AirPodsy Pro brzmią naprawdę dobrze, tego samego nie można było jednak powiedzieć o zwykłych AirPodsach. Po części z uwagi na swoją konstrukcję, po części dlatego, że Apple uznało „jakość dźwięku nie jest najważniejsza„. Zgadzam się z tym, ale tylko patrząc na takie codzienne słuchawki. Bo właśnie nimi są, były i będą AirPodsy. Cały czas w uszach, nie tylko do muzyki, ale i rozmów, asystenta głosowego. Do tego szybkie przełączanie się między urządzeniami z ekosystemu. Nikt inny nie oferuje tyle wygody. W dużej mierze to właśnie ona zdecydowała o tak świetnej sprzedaży AirPodsów, choć oczywiście ogromne znaczenie miała tu też wielka baza użytkowników iPhonów. Bo skoro Apple robi sprzęt przeznaczony tylko do swoich telefonów, to praktycznie zawsze automatycznie jest to najlepszy możliwy wybór. I firma bardzo dba, by właśnie w codziennym użytkowaniu było to odczuwalne. Mam w domu różne słuchawki, w różnej formie – żadne nie są tak proste w parowaniu i użyciu z iPhone 11 jak AirPodsy.