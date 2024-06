Apple Intelligence wreszcie zostało oficjalnie ogłoszone

Apple podczas tegorocznego WWDC zaprezentowało Apple Intelligence, nowy system sztucznej inteligencji dla iPhone’a, iPada i Maca. Ten osobisty asystent AI łączy wiedzę o użytkowniku z możliwościami zaawansowanych modeli generatywnych, aby oferować wyjątkowo przydatne i spersonalizowane rozwiązania. Apple Intelligence jest głęboko zintegrowane z macOS Sequoia, iOS 18 i iPadOS 18. Wykorzystuje moc układów scalonych Apple do analizy i tworzenia tekstów oraz obrazów, działania w różnych aplikacjach oraz korzystania z osobistych danych kontekstowych, co ułatwia i przyspiesza codzienne zadania.

Dzięki technologii Private Cloud Compute, Apple wprowadza nowy standard ochrony prywatności w AI, umożliwiając elastyczne i skalowalne wykorzystanie zarówno mocy obliczeniowej urządzenia, jak i większych modeli działających na dedykowanych serwerach z układami Apple. Niestety jednak, nie wszystko maluje się w taki sposób, w jaki by sobie życzyli tego użytkownicy — ale o tym więcej pisał Kamil Świtalski w swoim tekście Apple fatalnie potraktowało klientów. Rewolucyjna funkcja nie trafi do flagowego iPhone’a.

Długo wyczekiwana nowość wreszcie nadchodzi

Nie zmienia to jednak faktu, że wszyscy już czekali na nowości z dziedziny sztucznej inteligencji od giganta z Cupertino. W ostatnich miesiącach każda duża technologiczna firma sięgnęła po takie rozwiązania i w końcu przyszedł czas na Apple. AI będzie potrafiło między innymi generować obrazy na podstawie opisu, jak Midjourney czy DALL-E. Wybieramy styl, tworzymy opis i już — grafika została wygenerowana. Z możliwości zaprezentowanych na WWDC, wygląda to naprawdę nieźle.

Do tego Siri będzie mogła również poprawiać pisane przez nas teksty/wiadomości, dobierać odpowiednie zwroty zależnie od tego, do kogo piszemy, a nawet zamienić zwykłą wiadomość w wiersz czy piosenkę. Czyli taki ChatGPT. Co więcej, czasem nawet nie musimy niczego odpisywać — wystarczy poprosić Siri o napisanie odpowiedzi na danego maila, a asystent zrobi wszystko za nas. Siri będzie również skracała maile do najważniejszych treści w podglądzie. Zamiast czytać ich początek, zobaczymy główny sens. Asystent będzie również potrafił pisać podsumowania wszystkich wiadomości czy wyszukiwać nam konkretne zdjęcia i wiele, wiele więcej. Wszystkie informacje znajdziecie w tekście Sztuczna inteligencja od Apple! Oto, co wiemy o Apple Intelligence.

Apple x ChatGPT. A to dopiero początek współprac

Istotny jest jednak fakt, że wczoraj podczas WWDC 2024 Apple oficjalnie ogłosiło, że współpracuje z OpenAI. Siri będzie połączona z ChatGPT, więc możemy dawać Siri polecenia, które potem zrobi narzędzie od firmy Sama Altmana. Do tego firma zaznaczyła, że nie będziemy musieli tworzyć konta u OpenAI, żeby mieć dostęp do ChatGPT (w wersji GPT-4o). Jeśli jednak płacimy za abonament u OpenAI, to łącząc konta, Siri będzie miała dostęp do wszystkich płatnych funkcji.

Apple już podczas konferencji delikatnie wspomniało, że inne modele językowe mogą w przyszłości nadejść. I później zostało to potwierdzone. Podczas późniejszej rozmowy odbywającej się w Steve Jobs Theater, Craig Federighi i John Giannandrea opowiedzieli nieco więcej o celach Apple związanych ze sztuczną inteligencją i zasugerowali możliwe połączenie z Google Gemini w przyszłości. Federighi wyraził nadzieję firmy związaną z tym, że w przyszłości użytkownicy będą mogli wybierać spośród różnych modeli do współpracy z Apple Intelligence. Obecnie jedyną dostępną opcją jest ChatGPT od OpenAI (Federighi powiedział później, że decyzja o skupieniu się na ChatGPT na początku wynikała z chęci Apple polegającej na „zaczęciu od najlepszych”), ale Federighi zasugerował, że w przyszłości może pojawić się także Google Gemini. Podczas rozmowy powiedział:

Uważamy, że ostatecznie ludzie będą preferować określone modele, których chcą używać, być może taki, który świetnie nadaje się do kreatywnego pisania lub taki, który wolą do kodowania. Dlatego też chcemy ostatecznie umożliwić użytkownikom korzystanie z wybranego przez siebie modelu. Dlatego możemy się doczekać integracji z różnymi modelami, takimi jak Google Gemini, w przyszłości. To znaczy, nie ma nic do ogłaszania w tej chwili, ale taki jest nasz kierunek.

Źródło: 9to5Mac