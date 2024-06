Podczas konferencji WWDC 2024 Apple oficjalnie odsłoniło karty i opowiedziało o najnowszych funkcjach, które zmierzają do ich smartfonów wraz z iOS 18. Szczerze mówiąc: nie będzie ich jakoś zaskakująco wielu, a spory niesmak pozostawia także brak rewolucyjnych funkcji Apple Intelligence w iPhone 15.

Nie zmienia to jednak faktu, że lista iPhone'ów które otrzymają najnowszą wersję systemu iOS wciąż jest długa — jak to Apple ma w zwyczaju. Najstarsze modele które się na niej znalazły debiutowały w 2018 roku!

iOS 18: lista kompatybilnych urządzeń. Na nich tej jesieni pojawi się nowy system!

iPhone XR

iPhone XS oraz iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro oraz 11 Pro Max

iPhone SE (drugiej generacji)

iPhone 12 mini oraz iPhone 12

iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini oraz iPhone 13

iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (trzeciej generacji)

iPhone 14 oraz iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 oraz iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max.

Tym co jest wyjątkowo ciekawe na tej liście jest fakt, że w tym roku Apple nie porzuciło żadnego z urządzeń — i jest ona w 100% zgodna z tym, jak prezentowała się w ubiegłym roku w kwestii iOS 17. Wszystkie smartfony dostaną kolejny rok wsparcia co jest dobrą wiadomością i to taką, której byśmy się po Apple spodziewali. W przeciwieństwie do tego, jak firma potraktowała właścicieli iPhone 15, którzy nie dostaną najbardziej rewolucyjnej z wczorajszych zapowiedzi — dostępu do Apple Intelligence.