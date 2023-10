Bilety zapisywane w Apple Wallet? Da się, i to w Polsce

Są miasta, gdzie zapłacimy za przejazd komunikacją miejską czy za postój na parkingu z poziomu różnych aplikacji mobilnych, są miasta z biletami zapisywanymi na karcie płatniczej czy w końcu są też płatności za przejechane przystanki.

Największy problem stanowią jednak różne rozwiązania zastosowane przy aplikacjach mobilnych,- to problem zwłaszcza dla przyjezdnych czy turystów. Po części jest to wina samych pasażerów, bo utrudnienia w tym zakresie wprowadzono na skutek nadużyć niektórych z nich. Na przykład zakup biletu komunikacji miejskiej w aplikacji mobilnej w momencie rozpoczęcia kontroli biletów.



I tak, w Warszawie (link do wpisu) po zakupie biletu w aplikacji musimy wejść do środka transportu i zeskanować kod QR znajdujący się w dwóch czy trzech miejscach w pojeździe. Czasem ciężko trafić w ten kod na czas, bodajże 5 sekund,- później blokada, czasem ciężko jest się w ogóle dopchać do tego kodu, w rezultacie ludzie wolą znowu kupować kartoniki.



Nieco inaczej,- lepiej, rozwiązano to na Śląsku (link do wpisu), gdzie oprócz zeskanowania kodu QR, umożliwiono w to miejsce przepisanie w aplikacji znajdujący się pod nim numer.



Z kolei w Krakowie (link do wpisu), zdecydowano się pominąć w ogóle kody QR, zostawiając konieczność przepisania numeru bocznego pojazdu oraz wdrożono blokadę kupowania biletów w aplikacji podczas kontroli.

Tak więc, o ile lokalsi wcześniej czy później przyzwyczajają się do nowych rozwiązań w danym mieście, o tyle turyści czy przyjezdni mogą się w tym pogubić. Dlatego pomysł,- również z Krakowa na wykorzystanie usługi AppClip w aplikacji iMKA, do skanowania kodów czy tagów NFC, umieszczonych na automatach biletowych, przystankach i parkingach, wydaje się najlepszym rozwiązaniem dla nich. Przynajmniej tych, co posiadają iPhone.

Co ważne, nie trzeba do tego instalować żadnej nowej aplikacji, drukować zbędnych papierków ani wyciągać kart płatniczych, które często mamy już podpięte w smartfonie. Wystarczy zeskanować nim odpowiedni kod, zapłacić Apple Pay, a bilet na komunikacje miejską czy za parking możemy zapisać w Apple Wallet. Podobnie jak to ma miejsce od niedawana w przypadku biletów kupionych w KOLEO.



Kiedy zeskanujesz kod na parkometrze otrzymasz możliwość wniesienia opłaty w strefie płatnego parkowania, zeskanowanie kodu umieszczonego na automacie MKA daje dostęp do dedykowanego biletu lub oferty biletów kolejowych i na transport miejski. Tagi na automatach MKA zlokalizowanych w porcie lotniczym Kraków Airport to szczególne ułatwienie, gdyż po ich zeskanowaniu otrzymujesz przygotowany bilet z lotniska do stacji Kraków Główny (97% biletów sprzedawanych na lotnisku to bilety do stacji Kraków Główny). Kody znajdują się również na przystankach transportu miejskiego – dają dostęp do jednorazowych biletów obowiązujących w autobusach i w tramwajach.



Wiem, że pojawią się zaraz obawy o nadużycia i wyłudzenia oszukańczymi kodami, ale tak jak przy każdej płatności mobilnej czy w internecie musimy zachować ostrożność, tak i przy takich rozwiązaniach będzie ona niezbędna. Zresztą, były już takowe próby,- właśnie w Krakowie, ale policja szybko poradziła sobie z tym problemem (link do wpisu).