Jak kupić bilet komunikacji miejskiej przez internet?

To jest aktualizacja wpisu sprzed 5 lat, zostawiam ten wstęp i niektóre elementy starego wpisu ku pamięci, jak to kiedyś było :) . Coraz więcej miast odchodzi od awaryjnego sposobu kupna biletu, jakim często był jego zakup u kierowcy. Trudno się temu dziwić, musiało to być dla nich meczące, zwłaszcza po kilku godzinach kursów danego dnia. Na szczęście mamy wiele innych możliwości zakupu biletu, jednym z nich i najwygodniejszym jest zakup biletu w aplikacji mobilnej przez internet.

W większych miastach bez problemu kupimy bilet w kioskach czy w automatach biletowych na przystankach lub w autobusach. Gorzej jest w mniejszych miejscowościach, gdzie dostępność tych opcji jest mocno ograniczona lub jej w ogóle nie ma.

Wtedy warto skorzystać z możliwości kupna biletu przez aplikację mobilną. Sprawdzimy 4 najpopularniejsze obecnie aplikacje - SkyCash, mPay, moBILET i Jak Dojadę, a sprawdzimy najważniejsze dwie rzeczy, czyli w jakich miejscowościach można za ich pośrednictwem kupić bilet na komunikację miejską i jak za nie zapłacić.

Zakup biletu komunikacji miejskiej w SkyCash

W SkyCash możemy kupić bilet w następujących miejscowościach:

Biała Podlaska Łódź Stargard Białystok Lublin Strzelin Bielsko-Biała Metropolia GZM (ZTM) Suwałki Bydgoszcz Nowy Sącz Szczecin Chojnice Nowy Targ Świecie Czechowice - Dziedzice Nysa Toruń Częstochowa Olsztyn Trójmiasto (MZKZG) Dębica Opole Wałbrzych Elbląg PKS Oława Wałcz Gniezno Pabianice Warszawa Gorlice Piła Wieliczka Gorzów Wielkopolski Poznań Włocławek Grudziądz Przemyśl Wrocław Inowrocław Puławy Wrocław DLA Iława Radom Wrocław Trako Jasło Rybnik Zakopane Jelenia Góra Rzeszów Zamość Kielce Sanok Zduńska Wola Kołobrzeg Sieradz Zgierz Konin Słupsk Zielona Góra Kraków Stalowa Wola



W przypadku SkyCash musicie być przygotowani na zakup biletu dużo wcześniej niż przed wejściem do autobusu - nie tylko w Warszawie, czyli musicie zadbać o zasilenie konta odpowiednią sumą pieniędzy wcześniej: dokonując przelewu z konta, dodając kartę do płatności, korzystając z Przelewy24 lub PayU (prowizja 1.9% w obu przypadkach). Uwaga - ten zestaw płatności nie zmienił się od 2018 roku, kiedy to pierwotnie publikowaliśmy ten tekst. Nadal brak szybkich mobilnych płatności Apple Pay czy Google Pay.

SkyCash do pobrania z mobilnych sklepów:

na Androida z Google Play

na iOS z App Store

na Windows Phone z Microsoft Store

na Huawei z AppGalery

Generalnie widać, że SkyCash zatrzymał się w miejscu - tak jak wyglądał 5 lat temu, tak wygląda dziś. Prócz dodawania nowych usług i koniecznych funkcji - jak skanowanie kodów QR w komunikacji stołecznej, warstwa wizualna jest nieruszona, archaiczna i mało przyjemna podczas korzystania.

Zakup biletu komunikacji miejskiej w mPay

Dużo nowocześniej wygląda już aplikacja mobilna mPay, oprócz tradycyjnych metod zasilenia konta, dostępne tu są już szybkie płatności mobilne Apple Pay i Google Pay. Co do prowizji, wynosi ona 1,75%, prócz przelewów bankowych, które to są bezpłatne.



W mPay możemy zakupić bilet w następujących miejscowościach:

Biała Podlaska Gorlice Łódź Puławy Tczew Białogard Gorzów Wielkopolski Metropolia GZM (ZTM) Płock Toruń Białystok Grudziądz Mikołów Racibórz Trzebinia Bielsko-Biała Inowrocław Myszków Radom Tychy Brzesko Jasło Mysłowice Ruda Śląska Warszawa Bydgoszcz Jelenia Góra Nowa Sól Rybnik Wałbrzych Bytom Kalisz Nowy Sącz Rzeszów Wejcherowo Będzin Katowice Nowy Targ Siedlce Wrocław Chrzanów Kielce Nysa Siemianowice Śląskie Włocławek Cieszyn Konin Oborniki Sieradz Zabrze Czechowice - Dziedzice Kraków Olkusz Sopot Zakopane Częstochowa Kraśnik Olsztyn Sosnowiec Zduńska Wola Dąbrowa Górnicza Kutno Ostrów Wielkopolski Stargard Zgierz Dębica Kłodzko Oświęcim Starogard Gdański Zielona Góra Elbląg Legnica Pabianice Suwałki Żywiec Gdańsk Leszno Piekary Śląskie Swarzędz Gdynia Libiąż Piła Szczecin Gliwice Lublin Poznań Świnoujście Głogów Łomża Przemyśl Tarnowskie Góry

mPay do pobrania z mobilnych sklepów:

na Androida z Google Play

na iOS z App Store

na Windows Phone z Microsoft Store

na Huawei z AppGalery

Zakup biletu komunikacji miejskiej w moBiLET

moBILET podobnie jak SkyCash niewiele się zmienił na przestrzeni ostatnich lat, zarówno jeśli chodzi o wygląd, jak i dostępne formy płatności za bilety. Dostępny jest tylko BLIK i bramka płatnicza Przelewy24 oraz Klarna.



Korzystając z moBiLET będziemy mogli zakupić bilet w następujących miejscowościach:

Białogard Krotoszyn Rybnik Bielawa Lublin Rzeszów Bielsko-Biała Łask Starachowice Brzesko Łódź Stargard Chrzanów Metropolia GZM (ZTM) Starogard Gdański Cieszyn Mosina Suwałki Czechowice-Dziedzice MZKZG (Trójmiasto) Swarzędz Częstochowa Nowa Sól Szczecin Elbląg Olkusz Szczytno Gniezno Olsztyn Świdnica Gorzów Wlkp. Ostrów Wielkopolski Tarnów Grudziądz Oświęcim Tomaszów Mazowiecki Iława Pabianice Toruń Inowrocław Piła Warszawa Jelenia Góra Piotrków Trybunalski Włocławek Kalisz Płock Wodzisław Śląski Kedzierzyn-Koźle Polbus Lubicz Górny Zgierz Kielce Poznań Zielona Góra Konin Przemyśl Żywiec Kraków Radom

moBiLET do pobrania z mobilnych sklepów:

Zakup biletu komunikacji miejskiej w Jak Dojadę

Jak dojadę to drugi przedstawiciel w tym zestawieniu, który poszedł z duchem czasu - mamy więc pół na pół. Aplikacja cały czas jest aktualizowana pod kątem wizualnym i funkcjonalnym oraz służy wyłącznie do planowania tras przejazdu i zakupu biletów, ostatnio wzbogaciła się nawet o zakup biletów PKP. Mamy tu płatności podpiętą kartą, BLIKIEM bądź Apple Pay i Google Pay.



Jak Dojadę do pobrania z mobilnych sklepów:

na Androida z Google Play

na iOS z App Store

na Huawei z AppGalery

Baza dostępnych miast w Jak dojadę rozbudowała się znacznie w ciągu tych 5 lat od pierwotnej publikacji, kiedy to dostępne były tylko Trójmiasto, Łódź, Leszno i Warszawa, na dziś ich lista przedstawia się następująco:

Bydgoszcz Pabianice Bytom Poznań Chorzów Pruszków Gdańsk Siechnice Gdynia Sopot Gliwice Sosnowiec Katowice Swarzędz Kielce Tarnowskie Góry Kraków Tychy Leszno Wejherowo Lublin Wrocław Łomianki Zabrze Łódź Zgierz Metropolia GZM Zielona Góra Mysłowice

Zakup biletu komunikacji miejskiej w aplikacji bankowej

Poza wymienionymi aplikacjami, należy pamiętać, że szereg aplikacji bankowych umożliwia zakup biletów komunikacji miejskiej, więc jeśli nie potrzebujecie dużo większej liczby opcji dostępnych na przykład w SkyCash czy mPay, same aplikacje mobilne Waszych banków w zupełności powinny Wam wystarczyć do zakupu biletu komunikacji miejskiej w rożnych miastach, do których podróżujecie.



Zwłaszcza, że gros z nich korzysta już z gotowych, opisanych wyżej rozwiązań. Dla przykładu w PeoPay, zakupy biletów na komunikację czy parking realizowane są za pośrednictwem SkyCash.

